У Харкові чоловік влаштував бійку з поліцейськими на даху будинку (відео)

Чоловік у шортах, розмахуючи палицею, бився з поліцейськими, які намагалися зняти його з даху

Під час затримання один з поліцейських зірвався з даху

У Харкові напівголий чоловік, на якому були тільки шорти, з палицею накинувся на поліцейських, які приїхали на виклик медиків. Про це в суботу, 31 липня, повідомляє 2day.kh.ua.

У пресслужбі патрульної поліції Харківської області розповіли, що на лінію «102» надійшов виклик від спеціалізованої бригади швидкої медичної допомоги. Лікарі попросили допомоги поліцейських, оскільки самі не могли доставити в лікарню чоловіка з явним психічним розладом. Той поводився агресивно.

«Прибувши на місце, на вулицю Ушакова, патрульні побачили чоловіка, який стояв на даху будинку. Він тримав у руках два невідомі предмети. Також він словесно погрожував лікарям і поліцейським», – розповіли патрульні.

Щоб затримати 39-річного чоловіка, поліцейським довелося забратися на дах будинку і там його схопити. Під час бійки постраждали двоє співробітників поліції, їх госпіталізували в лікарню.

У відділі комунікації поліції Харківської області повідомили, що правоохоронці почали перевірку і відкрили кримінальну справу за фактом погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 30 липня, ексміністр фінансів і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з позаштатним радником голови Офісу президента Тимофієм Милованова. Розбороняв бійку депутат Київради Дмитро Білоцерковець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак.