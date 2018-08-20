Розпивання алкоголю біля гаражів закінчилося вбивством жінки



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Фото: Нацполіція України Слідчо-оперативна група на місці злочину

Під час сварки зловмисник вдарив знайому ногою по голові

До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що біля гаражів її матір побили невідомі. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко розповів, що під час розпивання алкогольних напоїв між знайомими стався конфлікт, у результаті якого зловмисник вдарив жінку ногою по голові. Лікарі «швидкої», які прибули на виклик, госпіталізували потерпілу до медичного закладу, де вона згодом померла:

«Для встановлення усіх обставин події ми опитали мешканців сусідніх будинків та перехожих. З’ясувалось, що до нанесення тілесних ушкоджень причетний 42-річний киянин. Оперативники встановили його місцезнаходження та затримали», - додав Іщенко.

Чоловіку оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.