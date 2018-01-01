Розплата для «Київобленерго»: компанію оштрафували на 255 тис. грн

Штраф мають сплатити протягом 30-ти днів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала ПАТ «Київобленерго» за порушення ліцензійних умов з передачі електроенергії на 255 тис. грн. Про це стало відомо під час засідання регулятора. [READ_MORE] «Накласти штраф на ПАТ «Київобленерго» за



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Штраф мають сплатити протягом 30-ти днів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала ПАТ «Київобленерго» за порушення ліцензійних умов з передачі електроенергії на 255 тис. грн. Про це стало відомо під час засідання регулятора.

«Накласти штраф на ПАТ «Київобленерго» за порушення умов та правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і умов та правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом», — йдеться у рішенні комісії.

Під час засідання стало відомо, що сума штрафу становить 255 тис. грн.

Компанія має сплатити штраф до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу.

Джерело: Укрінформ