Леопард увірвався до шкільного класу і напав на учня (відео)

Леопард забрався до школи в Індії

Леопарда, який увірвався до школи і напав на учня, замкнули в класі

В індійському місті Алігарх, штат Уттар-Прадеш, леопард увірвався до школи, зайшов у клас та напав на учня. Про це повідомляє сайт телеканалу NDTV.

Учень на ім'я Лакі Радж Сінгх зайшов у шкільний клас перед заняттям та виявив там леопарда.

«Щойно я відвернувся, тварина напала і вкусила мене за руку і спину», – розповів він.

"Man Vs Wild _ the graceful, agile, powerful tendua (leopard) treads into a classroom & will catch a short nap before being released to jungle.."



Forest & Police officials rushed for rescue after we got an unusual panic call about leopard frm a college in Chara area #Aligarh pic.twitter.com/XVzSz67u8A — Kalanidhi Naithani (@ipsnaithani) December 1, 2021

Сінгха терміново доправили до лікарні, надали йому необхідну допомогу та відпустили додому.

У цей час співробітники школи замкнули леопарда у класі та почали стежити за ним через камери відеоспостереження.

Директор школи звернувся до організації захисту диких тварин і викликав рятувальників, які незабаром прибули на місце події. Їм знадобилося дев'ять годин на те, щоб упіймати хижака і забрати його в безпечне місце.