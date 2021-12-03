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    Леопард увірвався до шкільного класу і напав на учня (відео)

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    Леопард забрався до школи в Індії - Леопард увірвався до шкільного класу і напав на учня (відео)
    Леопард забрався до школи в Індії
    Фото: кадр із відео

    Леопарда, який увірвався до школи і напав на учня, замкнули в класі

    В індійському місті Алігарх, штат Уттар-Прадеш, леопард увірвався до школи, зайшов у клас та напав на учня. Про це повідомляє сайт телеканалу NDTV.

    Учень на ім'я Лакі Радж Сінгх зайшов у шкільний клас перед заняттям та виявив там леопарда.

    «Щойно я відвернувся, тварина напала і вкусила мене за руку і спину», – розповів він.

    Сінгха терміново доправили до лікарні, надали йому необхідну допомогу та відпустили додому.

    У цей час співробітники школи замкнули леопарда у класі та почали стежити за ним через камери відеоспостереження.

    Директор школи звернувся до організації захисту диких тварин і викликав рятувальників, які незабаром прибули на місце події. Їм знадобилося дев'ять годин на те, щоб упіймати хижака і забрати його в безпечне місце.

    Теги: діти школа Індія
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    Леопард увірвався до шкільного класу і напав на учня (відео)