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    Новини

    Рух на Південному мосту частково перекрито

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    Рух на Південному мосту частково перекрито

    Дорожники проводять ремонт покриття на мостовому переході

    У вівторок, 9 квітня, частково обмежено рух транспорту на естакаді Південного мостового переходу. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «Із 09:00 до 17:00 9 квітня на естакаді Південного мостового переходу (виїзд зі Столичного шосе у напрямку просп. Миколи Бажана) буде частково обмежено рух транспорту у зв’язку із ремонтом покриття», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» звертається до водіїв із проханням з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо також, що з 8 по 12 квітня буде частково обмежено рух транспорту по шляхопроводу через лінію швидкісного трамваю на вул. Драйзера.

    Як повідомлялося, у Києві тривають роботи з капітального ремонту деформаційних швів на трьох штучних спорудах

    Як зазначили у корпорації, деформаційні шви на мостах та шляхопроводах – важливі конструктивні елементи мостового полотна, що забезпечують вільне переміщення кінців прогонових будов.

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