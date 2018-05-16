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    Рух трамвая швидкісної лінії тимчасово буде закрито

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    Закривається рух трамвайного маршруту №3

    В ніч проти четверга, 17 травня, закривається рух трамвайного маршруту №3 у зв'язку з прокладанням інженерних мереж на станції лінії швидкісного трамваю «Кільцева дорога». Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

    Рух буде закрито з 00:00 до 05:30. 

    Останні відправлення за маршрутом:

    • зі ст. «Кільцева дорога»: 23:30, 23:50;
    • зі ст. «Старовокзальна»: 23:15, 23:30. 

    Заїзди трамваїв буде скориговано. Трамваї маршруту №1 курсуватимуть за власним графіком. 

    Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.

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