Рух трамвая швидкісної лінії тимчасово буде закрито

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Закривається рух трамвайного маршруту №3

В ніч проти четверга, 17 травня, закривається рух трамвайного маршруту №3 у зв'язку з прокладанням інженерних мереж на станції лінії швидкісного трамваю «Кільцева дорога». Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

Рух буде закрито з 00:00 до 05:30.

Останні відправлення за маршрутом:

зі ст. «Кільцева дорога»: 23:30, 23:50;

зі ст. «Старовокзальна»: 23:15, 23:30.

Заїзди трамваїв буде скориговано. Трамваї маршруту №1 курсуватимуть за власним графіком.

Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.