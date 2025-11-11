Рух електротранспорту у Києві під час відключення світла: де слідкувати за змінами

Робота трамваїв, тролейбусів і фунікулера коригується відповідно до графіків відключень

Пасажирів просять із розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей

У зв’язку з плановими й екстреними відключеннями електроенергії у столиці можливі тимчасові зміни в роботі міського електротранспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

«Робота трамваїв, тролейбусів і фунікулера коригується відповідно до графіків відключень», – йдеться у повідомленні.

Актуальну інформацію про зміни у русі оперативно публікують у Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс».

Пасажирів просять із розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей і перевіряти інформацію про відключення під час планування маршрутів.

Нагадаємо, 10 листопада через дефіцит електроенергії у Києві тимчасово не працював фунікулер. Ввечері його роботу було відновлено у штатному режимі.

Сьогодні у Києві діють графіки відключення світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.