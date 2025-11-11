Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух електротранспорту у Києві під час відключення світла: де слідкувати за змінами

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рух електротранспорту у Києві під час відключення світла: де слідкувати за змінами
Робота трамваїв, тролейбусів і фунікулера коригується відповідно до графіків відключень
фото: КМДА

Пасажирів просять із розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей

У зв’язку з плановими й екстреними відключеннями електроенергії у столиці можливі тимчасові зміни в роботі міського електротранспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

«Робота трамваїв, тролейбусів і фунікулера коригується відповідно до графіків відключень», – йдеться у повідомленні.

Актуальну інформацію про зміни у русі оперативно публікують у  Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс».

Пасажирів просять із розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей і перевіряти інформацію про відключення під час планування маршрутів.

Нагадаємо, 10 листопада через дефіцит електроенергії у Києві тимчасово не працював фунікулер. Ввечері його роботу було відновлено у штатному режимі.

Сьогодні у Києві діють графіки відключення світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Теги: Київ Київпастранс фунікулер відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними слідства, екскерівник театру залякував жертв, які негативно реагували на його сексуальні домагання
«Систематично схиляв студенток до інтиму». Прокуратура повідомила деталі справи режисера Білоуса
21 жовтня, 12:25
Після вибухів у місті Копєйськ у Челябінській області здійнявся чорний дим
Атака на Україну, вибухи у РФ, санкції проти Москви: головне за ніч
23 жовтня, 05:33
Киянка Марина Жук-Жукова
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео)
12 жовтня, 16:45
Анастасія Маслій була яскравою і талановитою
У Києві ворожий дрон обірвав життя матері та доньки: що про них відомо
26 жовтня, 18:58
Розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів
Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли кияни отримають тепло
28 жовтня, 14:05
У Солом’янському районі Києва вибухнула посилка з небезпечним вкладенням
Вибух у сортувальному центрі «Укрпошти»: зʼявилися нові деталі
30 жовтня, 19:17
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років
Заступника начальника Київської митниці затримано за підозрою в отриманні хабаря
5 листопада, 11:02
Директорка ліцею, яка особисто перевіряла зовнішній вигляд школярів на вході до закладу 2 вересня 2025 року, третій місяць маневрує між відпустками та лікарняними
Скандал через шорти в київському ліцеї: чому розслідування тягнеться вже третій місяць
6 листопада, 19:08
Поліція повідомила про розпочате кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі столиці
У Києві підлітки побили неповнолітнього через жарт зі страйкбольною гранатою
Сьогодні, 09:23

Новини

На Оболоні сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
На Оболоні сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
Рух електротранспорту у Києві під час відключення світла: де слідкувати за змінами
Рух електротранспорту у Києві під час відключення світла: де слідкувати за змінами
Пташиний грип виявлено у диких лебедів на Київщині. Як захистити свійські господарства
Пташиний грип виявлено у диких лебедів на Київщині. Як захистити свійські господарства
Громадський активіст розповів, як відстрочки від мобілізації паралізували ЦНАПи
Громадський активіст розповів, як відстрочки від мобілізації паралізували ЦНАПи
На Київщині викрито схему незаконного експорту цінної деревини: проведено понад 60 обшуків
На Київщині викрито схему незаконного експорту цінної деревини: проведено понад 60 обшуків
Прорив водопроводу на Печерському узвозі: витік води локалізовано
Прорив водопроводу на Печерському узвозі: витік води локалізовано

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua