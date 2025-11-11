Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві підлітки побили неповнолітнього через жарт зі страйкбольною гранатою

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві підлітки побили неповнолітнього через жарт зі страйкбольною гранатою
Поліція повідомила про розпочате кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі столиці
фото з відкритих джерел

Під час сварки неповнолітні завдали потерпілому чисельних ударів по голові та тілу

У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі столиці. Хлопець з численними травмами перебуває у лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Поліція повідомила про розпочате кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі столиці.

Зазначається, що інформація про подію надійшла до правоохоронців вчора, 10 листопада.

Попередньо встановлено, що у квартирі між 15-річним місцевим мешканцем та його однолітками виник конфлікт через те, що хлопець заради жарту кинув страйкбольну гранату.

Під час сварки неповнолітні завдали потерпілому чисельних ударів по голові та тілу. Лікарі госпіталізували постраждалого із струсом мозку до лікарні.

Дізнавачі Подільського управління поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини події, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 5 листопада, у столичному ТРЦ Dream Town пролунав вибух. Попередньо встановлено, що до приміщення магазину в ТРЦ зайшов 39-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного спʼяніння та почав конфліктувати із персоналом закладу. У подальшому порушник кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.  

До слова, кияни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї та майже 430 тисяч боєприпасів до неї. 

Читайте також:

Теги: Київ бійка розслідування поліція конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мета Трампа, якщо орієнтуватися на їхню розмову з Путіним, це влаштувати обом сторонам емоційні гойдалки
Між миром і «Томагавками». Емоційні гойдалки Трампа
17 жовтня, 16:39
Причиною часткового блекауту в столиці є перенавантаження енергомережі
У деяких районах Києва зникло світло: названо причину
14 жовтня, 20:33
Ввечері 22 жовтня та вночі 23 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними дронами
У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Києва 22 жовтня
28 жовтня, 12:51
Поліція розпочала кримінальне провадження щодо блогерки Анастасії Кускевич
Поліція розшукала блогерку, яка просила росіян знищити Львів: яке покарання отримає
29 жовтня, 23:37
Автівка, спалена 57-річним уродженцем Луганської області на замовлення російських окупантів
Палія трьох авто в столиці відправлено за ґрати: скільки років отримав
31 жовтня, 15:23
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Де у Києві купити продуктові товари 8-9 листопада: адреси ярмарків
7 листопада, 07:02
Київ: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
7 листопада, 19:46
Роботу фунікулера призупинили у зв’язку зі стабілізаційним відключенням електроенергії
Київський фунікулер відновив роботу після перебоїв з електрикою
Вчора, 17:58
Дії депутатки кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме як шахрайство та службове підроблення
Депутатка Київради, підозрювана у привласненні 300 тис. грн, постане перед судом
Вчора, 11:31

Новини

Прорив водопроводу на Печерському узвозі: витік води локалізовано
Прорив водопроводу на Печерському узвозі: витік води локалізовано
У Києві підлітки побили неповнолітнього через жарт зі страйкбольною гранатою
У Києві підлітки побили неповнолітнього через жарт зі страйкбольною гранатою
Скільки нелегальної зброї добровільно задекларували кияни: дані поліції
Скільки нелегальної зброї добровільно задекларували кияни: дані поліції
Офіс Генпрокурора захистив від забудови музей в Пирогові
Офіс Генпрокурора захистив від забудови музей в Пирогові
У столиці повітряна тривога тривала 33 хвилини
У столиці повітряна тривога тривала 33 хвилини
Туман у Києві та області: рятувальники звернулися до громадян
Туман у Києві та області: рятувальники звернулися до громадян

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua