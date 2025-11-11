У Києві підлітки побили неповнолітнього через жарт зі страйкбольною гранатою

Поліція повідомила про розпочате кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі столиці

Під час сварки неповнолітні завдали потерпілому чисельних ударів по голові та тілу

У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі столиці. Хлопець з численними травмами перебуває у лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що інформація про подію надійшла до правоохоронців вчора, 10 листопада.

Попередньо встановлено, що у квартирі між 15-річним місцевим мешканцем та його однолітками виник конфлікт через те, що хлопець заради жарту кинув страйкбольну гранату.

Під час сварки неповнолітні завдали потерпілому чисельних ударів по голові та тілу. Лікарі госпіталізували постраждалого із струсом мозку до лікарні.

Дізнавачі Подільського управління поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини події, триває досудове розслідування.

