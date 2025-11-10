Головна Київ Новини
Київ: графіки відключення світла 11 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Графіки відключень світла 11 листопада у Києві

Завтра, 11 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 11 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;
  • 1.2 черга – без світла з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;
  • 2.1 черга – без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 21:30;
  • 2.2 черга – без світла з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 21:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30.
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;
  • 5.1 черга – без світла з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 18:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00.
Нагадаємо, у вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Як повідомлялося, команда застосунку «Київ Цифровий» спільно з ДТЕК «Київські електромережі» оновила довідник адрес та локацій черг у сервісі «ДТЕК Світло». Містянам рекомендують перевірити, чи збережена їхня адреса, щоб завжди отримувати актуальні сповіщення.

