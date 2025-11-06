Скандал через шорти в київському ліцеї: чому розслідування тягнеться вже третій місяць

Директорка ліцею, яка особисто перевіряла зовнішній вигляд школярів на вході до закладу 2 вересня 2025 року, третій місяць маневрує між відпустками та лікарняними

Управління освіти Печерської РДА наголошує, що всі відпустки директорки – законні

Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надало офіційне роз’яснення щодо ситуації навколо ліцею №109 ім. Т. Г. Шевченка, де 2 вересня виник скандал через недопуск на заняття учнів у шортах. У відомстві заявили, що службове розслідування триває відповідно до законодавства, права директорки на відпустку не порушено, а фактів недопуску дітей до навчання не встановлено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву управління.

Хто і навіщо затягує розгляд службового розслідування?

Коментар управління з'явився після того, як учора, 5 листопада, освітній омбудсмен Надія Лещик, яка входить до складу комісії щодо службового розслідування інциденту у столичному лицеї, повідомила, що директорка ліцею №109 ім. Шевченка, вже третій місяць поспіль перебуває поперемінно на лікарняних або у відпустках, зокрема за власний рахунок.

За словами Лещик, акт за результатами службового розслідування не було складено, оскільки особа, щодо якої проводилося розслідування, почергово перебувала на лікарняному та у відпустках, починаючи з 3 вересня 2025 року й досі. Омбудсмен зазначила, що всі відпустки були погоджені Управлінням освіти Печерського району Києва, яке було поінформоване про необхідність проведення службового розслідування. Як повідомила Лещик, наразі комісія провела лише одне засідання 11 вересня.

«Тут виникає питання, хто і навіщо затягує розгляд службового розслідування? До речі, КМДА не проводить конкурси на посади керівників закладів освіти», – написала освітній омбудсмен.

Заява Управління освіти

Як зазначили в управлінні, перевірка проводиться згідно з урядовою постановою №950 від 13 червня 2000 року, а її строк не може перевищувати двох місяців без урахування періодів тимчасової непрацездатності чи відпусток особи, щодо якої воно ведеться.

«Оскільки директорка ліцею №109 перебуває на лікарняному та у відпустках, строк розслідування не порушено, а дії управління відповідають чинному законодавству», – йдеться у документі.

Відпустки директорці надавали законно

Управління підкреслило, що всі відпустки директорці надавалися на підставі її особистих заяв і погоджувалися згідно з урядовою постановою №346. Рішення ухвалювалися в межах трудових прав і не можуть розцінюватися як вплив на перебіг розслідування.

Щодо фактів, пов’язаних із недопуском учнів до занять

За інформацією управління, усі учні, які 2 вересня прибули до ліцею, були допущені до занять. Скарг від батьків про недопуск дітей не надходило.

«Вимога щодо обов’язкового носіння шкільної форми не встановлена Статутом ліцею, однак документ передбачає обов’язок учнів дотримуватися охайного вигляду та ділового стилю одягу», – наголошується у заяві.

Управління заперечує бездіяльність

У Печерській РДА заявили, що звинувачення у бездіяльності чи затягуванні перевірки не відповідають дійсності. В управлінні наголосили: будь-яке обмеження права дитини на освіту за зовнішнім виглядом є неприпустимим і суперечить принципам рівності та недискримінації.

«Емоційні оцінки чи публічні висловлювання не можуть бути підставою для управлінських рішень. Управління діє виключно в межах своїх повноважень і спрямовує діяльність на створення безпечного, толерантного та правомірного освітнього середовища», – йдеться у повідомленні.

Інцидент з директоркою школи у Києві

Нагадаємо, ранок 2 вересня, який почався з повітряної тривоги та звуків роботи ППО, для учнів столичної гімназії №109 та їхніх батьків ускладнився конфліктом із директоркою закладу. Керівниця гімназії на Печерську відмовилася пускати на територію школи дітей, що прийшли у шортах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео, записане батьками та учнями під час інциденту, яке облетіло усі місцеві пабліки. Обурені діями директорки батьки не тільки викликали поліцію, а й поскаржилися освітньому омбудсмену.

Скандал розгорівся через те, що керівниця гімназії №109 імені Тараса Шевченка особисто стояла на вході до закладу і не пускала на уроки дітей, одягнених у шорти та капрі, змушуючи учнів йти додому перевдягатися, незважаючи на небезпеку під час повітряної тривоги.

На своїй сторінці у Facebook освітній омбудсмен Надія Лещик повідомила, що отримала два офіційні звернення від батьків. У них зазначалося, що діти були змушені залишати територію школи без супроводу дорослих у момент активної роботи ППО. В одному випадку директорка сказала учневі, що «школа – це не пляж», і відправила його додому, залишивши в стані стресу.

У коментарях під публікацією омбудсмена батьки вимагали звільнення керівниці ліцею і наголошували, що такі педагоги не мають права працювати з дітьми. Управління освіти Печерської районної адміністрації назвало поведінку керівника гімназії неприпустимою та вибачилося перед батьками. Там повідомили, що вже розпочато службове розслідування, результати якого обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Подія викликала гучний резонанс у суспільстві. Зокрема, жителі столиці дивуються «совку в головах», згадуюючи, що востаннє чули про перевірки зовнішнього вигляду 25-30 років тому, коли самі ходили до школи. До речі, до «ділового стилю» самої директорки у багатьох також виникли питання, адже на відео жінка була у джинсах, футболці-поло та жилеті. Як зазначив один з коментаторів, у такому вигляді на вході на дискотеку треба стояти, а не у воротах престижного ліцею. Але головна претензія дописувачів у тому, що керівниця закладу безвідповідально знехтувала безпекою учнів, демонструючи зневагу до дітей та самодурство.