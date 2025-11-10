Київський фунікулер тимчасово зупинив роботу через відключення електроенергії

Роботу фунікулера призупинили у зв’язку зі стабілізаційним відключенням електроенергії

Після відновлення подачі напруги фунікулер працюватиме у штатному режимі

10 листопада у Києві тимчасово не працюватиме фунікулер. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, інформує «Главком».

Повідомляється, що роботу фунікулера призупинили у зв’язку зі стабілізаційним відключенням електроенергії.

Після відновлення подачі напруги його роботу відновлять у штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, у більшості регіонів України знову діють графіки відключень світла. У столиці України сьогодні не буде світла близько чотирнадцяти годин залежно від групи. Фактично впродовж усього дня в столиці буде відсутня електрика.\

Київ – графіки відключень на 10 листопада

Компанія «ДТЕК Київські електромережі» оприлюднила графіки для Києва інфографіка: ДТЕК

Компанія «ДТЕК Київські електромережі» оприлюднила графіки для Києва інфографіка: ДТЕК

До слова, під час інтерв’ю Володимира Зеленського для The Guardian у Маріїнському палаці раптово зникло світло. Однак після того, як увімкнувся резервний генератор палацу, світло знову з'явилося.