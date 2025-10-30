Головна Київ Новини
Вибух у сортувальному центрі «Укрпошти»: зʼявилися нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Вибух у сортувальному центрі «Укрпошти»: зʼявилися нові деталі
У Солом’янському районі Києва вибухнула посилка з небезпечним вкладенням
фото: «Укрпошта» (ілюстративне)

Працівники «Укрпошти» виявили ще одну посилку із небезпечним вмістом

У одному з сортувальних центрів у Києві стався вибух під час процедур контролю над пересиланням заборонених речей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрпошту».

За словами пресслужби компанії, працівникам пошти вдалося вилучити ще одну посилку з небезпечним вкладенням.

«Проте, на жаль, пʼять працівників постраждало. Їм надається медична допомога. На місці працює слідчо-оперативна група – очікуємо на результати. Будь ласка, не наражайте на небезпеку і наших співробітників, і ваших близьких», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва вибухнула посилка у сортувальному центрі «Укрпошти». Унаслідок інциденту було госпіталізовано пʼятьох працівників.

До слова, «Укрпошта» у межах боротьби з чергами створила експрес-вікно. Там можна отримати чи надіслати посилку, а також одержати лист чи післяплату. Водночас всі інші послуги, зокрема пенсії, платежі, відправка листів тощо, надаватимуться в універсальному вікні.

