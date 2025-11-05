Головна Київ Новини
search button user button menu button

Заступника начальника Київської митниці затримано за підозрою в отриманні хабаря

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Заступника начальника Київської митниці затримано за підозрою в отриманні хабаря
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років
фото: Офіс Генерального прокурора/Facebook

Заступника начальника та інспектора Київської митниці затримано під час одержання $2,4 тис.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці, причетних до системного отримання неправомірної вигоди. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Затриманим у разі доведення вини загрожує позбавлення волі на строк до 10 років
Затриманим у разі доведення вини загрожує позбавлення волі на строк до 10 років
фото: Офіс Генерального прокурора/Facebook

За даними слідства, посадовці налагодили схему одержання грошей від підприємців, які займаються ввезенням вживаних автомобілів зі США. Зокрема, заступник начальника митного посту штучно створював перешкоди для митного оформлення транспортних засобів. Після цього інспектор через посередників пропонував «вирішення питання», а саме – прискорене та безперешкодне розмитнення за грошову винагороду.

Грошові кошти, вилучені під час обшуку
Грошові кошти, вилучені під час обшуку
фото: Офіс Генерального прокурора/Facebook

«Під час одержання чергової суми неправомірної вигоди в розмірі $2,4 тис. обох посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна. 

Теги: підозра хабар інспектор прокурор митниця Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ
Кіптява на стінах та вибиті вікна. Який вигляд зараз має будинок у Києві після атаки РФ (репортаж)
12 жовтня, 14:02
У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи: оголошено загрозу балістики
22 жовтня, 01:13
Гігантський торгово-розважальний центр над станцією метро «Академмістечко»
Новий ТРЦ біля «Академмістечка»: експерти б’ють на сполох через ризики для пасажирів
7 жовтня, 17:24
Центр енного догляду для людей старшого віку розташований за адресою вулиця Кубанської України, 2
У столиці відкрився новий Центр денного догляду для людей старшого віку (фото)
8 жовтня, 10:26
Мурал з гелікоптером, який передали ГУР громадяни Чехії
У Києві з’явився мурал із гелікоптером, подарованим чехами українській розвідці
8 жовтня, 17:33
На місці події працюють слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції та патрульні поліцейські
У Києві легковик вилетів на тротуар після зіткнення з вантажівкою, є постраждалі
17 жовтня, 17:29
Пресслужба додала, що про дату відновлення роботи Gulliver буде повідомлено додатково
У Києві тимчасово закрито ТРЦ «Гулівер»
31 жовтня, 11:42
Kyiv City Express додає «трохи світла у будні» пасажирів
У Kyiv City Express запустили нову «зіркову» озвучку: хто оголошуватиме станції 
Вчора, 10:13
Концерт на даху у центрі Києва
Київ отримав статус міста музики ЮНЕСКО
Вчора, 12:09

Новини

Поліція Києва вилучила безпілотник, який чоловік перевозив на даху автомобіля
Поліція Києва вилучила безпілотник, який чоловік перевозив на даху автомобіля
Заступника начальника Київської митниці затримано за підозрою в отриманні хабаря
Заступника начальника Київської митниці затримано за підозрою в отриманні хабаря
У трьох районах столиці погіршилась якість повітря: дані моніторингу
У трьох районах столиці погіршилась якість повітря: дані моніторингу
На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх падчерок
На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх падчерок
Підліток на електросамокаті потрапив під колеса авто на Обухівщині
Підліток на електросамокаті потрапив під колеса авто на Обухівщині
Наловив риби і раків майже на 250 тис. грн: на Київщині затримано браконьєра
Наловив риби і раків майже на 250 тис. грн: на Київщині затримано браконьєра

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua