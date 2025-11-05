Заступника начальника Київської митниці затримано за підозрою в отриманні хабаря

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

Заступника начальника та інспектора Київської митниці затримано під час одержання $2,4 тис.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці, причетних до системного отримання неправомірної вигоди. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці налагодили схему одержання грошей від підприємців, які займаються ввезенням вживаних автомобілів зі США. Зокрема, заступник начальника митного посту штучно створював перешкоди для митного оформлення транспортних засобів. Після цього інспектор через посередників пропонував «вирішення питання», а саме – прискорене та безперешкодне розмитнення за грошову винагороду.

«Під час одержання чергової суми неправомірної вигоди в розмірі $2,4 тис. обох посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.