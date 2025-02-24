Кличко в цифрах розповів про життя столиці протягом трьох років широкомасштабної війни

Віталій Кличко: Сьогодні, в критичний у цій страшній війні момент, ми повинні продемонструвати єднання і гідність

Кличко подякував воїнам, які героїчно б’ються за свободу і державність України

Мер Києва Віталій Кличко навів цифри про те, як жила і працювала столиця України протягом трьох років широкомасштабної війни. Зокрема, він зазначив, що в Києві загинули 210 цивільних мешканців, серед них – 11 дітей. Були пошкоджені 1 239 житлових будинків, 194 заклади освіти, 41 заклад охорони здоров’я, 17 – соціальної сфери. Також у місті народились 57 606 немовлят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Віталія Кличка.

«Три роки широкомасштабної війни столиця обороняється, живе і працює. Допомагає військовим, оновлює пошкоджені ворогом обʼєкти, утримує інфраструктуру, забезпечує сервісами містян. Я дякую киянам, які, не роздумуючи, стали пліч-о-пліч у перші дні і тижні повномасштабної війни, аби Київ – серце України – вистояв. Дякую нашим воїнам, які героїчно б’ються за свободу і державність України! Вічна шана і памʼять полеглим Захисникам і Захисницям. Українці не скорилися і вразили світ своєю відвагою. Бо ми – волелюбна й смілива нація! І сьогодні, в критичний у цій страшній війні момент, ми повинні продемонструвати єднання і гідність. Переконати партнерів у посиленні підтримки. Щоб зберегти нашу державу, її демократичний шлях, зробити Україну успішною європейською країною. Слава Україні та її Героям!» – написав Віталій Кличко.

фото: Віталій Кличко/Facebook

Коротко в цифрах про реалії життя столиці за три роки широкомасштабної війни.

Із 24 лютого 2022 року в Києві:

Повітряна тривога пролунала 1539 разів

Пошкоджені 1239 житлових будинків. А також 194 заклади освіти, 41 заклад охорони здоров'я, 17 – соціальної сфери

«Київська служба порятунку» здійснила 220 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці

На місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 2729 виїздів. Надали допомогу 1324 постраждалим, зокрема 101 дитині

Загинули в столиці 210 цивільних мешканців, серед них – 11 дітей

На сьогодні в Києві зареєстровані майже 422,7 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких – близько 68 тисяч дітей

Понад 8 тис. киян в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва. Майже 200 тисяч продуктових наборів додатково від штабу отримали внутрішньо переміщені особи та пенсіонери столиці

Гуманітарний штаб столиці залучив допомогу від понад 150 міжнародних партнерів

Метро, як укриття, під час повітряних тривог у столиці приймало одночасно близько 70 тисяч киян

Висадили в місті близько 22,5 тисяч дерев

Одружились 49 783 пар

Розлучились 6 705 пар

Народились 57 606 немовлят: 29 633 хлопчики та 27 973 дівчинки. Серед новонароджених – 1021 двійня та вісім трієнь.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій.