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Кличко в цифрах розповів про життя столиці протягом трьох років широкомасштабної війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кличко в цифрах розповів про життя столиці протягом трьох років широкомасштабної війни
Віталій Кличко: Сьогодні, в критичний у цій страшній війні момент, ми повинні продемонструвати єднання і гідність
фото: Віталій Кличко/Facebook

Кличко подякував воїнам, які героїчно б’ються за свободу і державність України

Мер Києва Віталій Кличко навів цифри про те, як жила і працювала столиця України протягом трьох років широкомасштабної війни. Зокрема, він зазначив, що в Києві загинули 210 цивільних мешканців, серед них – 11 дітей. Були пошкоджені 1 239 житлових будинків, 194 заклади освіти, 41 заклад охорони здоров’я, 17 – соціальної сфери. Також у місті народились 57 606 немовлят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Віталія Кличка

«Три роки широкомасштабної війни столиця обороняється, живе і працює. Допомагає військовим, оновлює пошкоджені ворогом обʼєкти, утримує інфраструктуру, забезпечує сервісами містян. Я дякую киянам, які, не роздумуючи, стали пліч-о-пліч у перші дні і тижні повномасштабної війни, аби Київ – серце України – вистояв. Дякую нашим воїнам, які героїчно б’ються за свободу і державність України! Вічна шана і памʼять полеглим Захисникам і Захисницям. Українці не скорилися і вразили світ своєю відвагою. Бо ми – волелюбна й смілива нація! І сьогодні, в критичний у цій страшній війні момент, ми повинні продемонструвати єднання і гідність. Переконати партнерів у посиленні підтримки. Щоб зберегти нашу державу, її демократичний шлях, зробити Україну успішною європейською країною. Слава Україні та її Героям!» – написав Віталій Кличко.

Кличко в цифрах розповів про життя столиці протягом трьох років широкомасштабної війни фото 1
фото: Віталій Кличко/Facebook

Коротко в цифрах про реалії життя столиці за три роки широкомасштабної війни.

Із 24 лютого 2022 року в Києві:

  • Повітряна тривога пролунала 1539 разів
  • Пошкоджені 1239 житлових будинків. А також 194 заклади освіти, 41 заклад охорони здоров'я, 17 – соціальної сфери
  • «Київська служба порятунку» здійснила 220 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці
  • На місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 2729 виїздів. Надали допомогу 1324 постраждалим, зокрема 101 дитині
  • Загинули в столиці 210 цивільних мешканців, серед них – 11 дітей
  • На сьогодні в Києві зареєстровані майже 422,7 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких – близько 68 тисяч дітей
  • Понад 8 тис. киян в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва. Майже 200 тисяч продуктових наборів додатково від штабу отримали внутрішньо переміщені особи та пенсіонери столиці
  • Гуманітарний штаб столиці залучив допомогу від понад 150 міжнародних партнерів
  • Метро, як укриття, під час повітряних тривог у столиці приймало одночасно близько 70 тисяч киян 
  • Висадили в місті близько 22,5 тисяч дерев
  • Одружились 49 783 пар
  • Розлучились 6 705 пар
  • Народились 57 606 немовлят: 29 633 хлопчики та 27 973 дівчинки. Серед новонароджених – 1021 двійня та вісім трієнь.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій.  

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Теги: пенсіонери Віталій Кличко українці укриття столиця тривога 24 лютого Київ війна

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