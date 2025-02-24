Кличко в цифрах розповів про життя столиці протягом трьох років широкомасштабної війни
Кличко подякував воїнам, які героїчно б’ються за свободу і державність України
Мер Києва Віталій Кличко навів цифри про те, як жила і працювала столиця України протягом трьох років широкомасштабної війни. Зокрема, він зазначив, що в Києві загинули 210 цивільних мешканців, серед них – 11 дітей. Були пошкоджені 1 239 житлових будинків, 194 заклади освіти, 41 заклад охорони здоров’я, 17 – соціальної сфери. Також у місті народились 57 606 немовлят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Віталія Кличка.
«Три роки широкомасштабної війни столиця обороняється, живе і працює. Допомагає військовим, оновлює пошкоджені ворогом обʼєкти, утримує інфраструктуру, забезпечує сервісами містян. Я дякую киянам, які, не роздумуючи, стали пліч-о-пліч у перші дні і тижні повномасштабної війни, аби Київ – серце України – вистояв. Дякую нашим воїнам, які героїчно б’ються за свободу і державність України! Вічна шана і памʼять полеглим Захисникам і Захисницям. Українці не скорилися і вразили світ своєю відвагою. Бо ми – волелюбна й смілива нація! І сьогодні, в критичний у цій страшній війні момент, ми повинні продемонструвати єднання і гідність. Переконати партнерів у посиленні підтримки. Щоб зберегти нашу державу, її демократичний шлях, зробити Україну успішною європейською країною. Слава Україні та її Героям!» – написав Віталій Кличко.
Коротко в цифрах про реалії життя столиці за три роки широкомасштабної війни.
Із 24 лютого 2022 року в Києві:
- Повітряна тривога пролунала 1539 разів
- Пошкоджені 1239 житлових будинків. А також 194 заклади освіти, 41 заклад охорони здоров'я, 17 – соціальної сфери
- «Київська служба порятунку» здійснила 220 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці
- На місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 2729 виїздів. Надали допомогу 1324 постраждалим, зокрема 101 дитині
- Загинули в столиці 210 цивільних мешканців, серед них – 11 дітей
- На сьогодні в Києві зареєстровані майже 422,7 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких – близько 68 тисяч дітей
- Понад 8 тис. киян в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва. Майже 200 тисяч продуктових наборів додатково від штабу отримали внутрішньо переміщені особи та пенсіонери столиці
- Гуманітарний штаб столиці залучив допомогу від понад 150 міжнародних партнерів
- Метро, як укриття, під час повітряних тривог у столиці приймало одночасно близько 70 тисяч киян
- Висадили в місті близько 22,5 тисяч дерев
- Одружились 49 783 пар
- Розлучились 6 705 пар
- Народились 57 606 немовлят: 29 633 хлопчики та 27 973 дівчинки. Серед новонароджених – 1021 двійня та вісім трієнь.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.
Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.
До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій.
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