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Начальник КМВА зустрівся з родинами загиблих військових

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Начальник КМВА зустрівся з родинами загиблих військових
Тимур Ткаченко 21 лютого зустрівся з родинами загиблих, полонених та зниклих безвісти військових-киян
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Ткаченко: Маємо гостру потребу в системності та людиноорієнтованості

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 21 лютого провів зустріч з родинами загиблих, полонених та зниклих безвісти військових-киян. Він доручив систематизувати поховання, вшанування та меморіалізацію Героїв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Тимура Ткаченка у Facebook.

«Провів нелегку, але дуже потрібну зустріч з родинами наших загиблих Героїв, з близькими полонених та зниклих безвісти киян, жителів столиці. Звітую, перш за все, перед присутніми, а також перед всіма киянами, хто переживає горе втрат та невідомості», – йдеться у повідомленні. 

Ткаченко розповів, що він доручив систематизувати як індивідуальні питання, так і те, що є поширеними проблемами: щодо поховань, вшанування, меморіалізації, якості взаємодії з установами та посадовцями, культури на кладовищах, в публічному просторі. 

За його словами, загальний висновок такий, що ми маємо гостру потребу в системності та людиноорієнтованості.

Траченко пообіцяв повідомляти про наступні публічні зустрічі та їх формат.  

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Учасники заходу закликали владу сприяти поверненню захисників із російських застінок. Родичі та небайдужі містяни зібралися під стелою на Майдані Незалежності, щоб нагадати про захисників, які вже довгі місяці перебувають у неволі.

Як повідомлялося, 5 лютого Україна здійснила 61-й за ліком обмін військовополоненими. Загалом з російської неволі вдалося повернути вже 4131 особу: це як військовослужбовці, так і цивільні, а також іноземні громадяни. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зазначається, що цього разу додому повернулися 108 воїнів ЗСУ (зокрема, з Територіальної оборони – семеро, Військово-морських сил – 26, і троє з Повітряних сил). Також звільнено з полону 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один представник Нацполіції.

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Теги: поховання Тимур Ткаченко Київ військові

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