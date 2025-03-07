Індійського прем'єра 8 березня охоронятимуть понад 2 тис. жінок

Вперше в історії Індії жіноча поліція забезпечить охорону заходу прем’єр-міністра Нарендри Моді

Місце проведення публічного заходу за участю прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді у штаті Гуджарат у Міжнародний жіночий день вперше охоронятимуть поліцейські загони та служби безпеки, що складаються виключно із жінок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Deccan Herald.

«Цей день, безумовно, стане новою віхою в поліцейській діяльності. Усі аспекти забезпечення правопорядку, а також управління заходами повністю контролюватимуть жінки-офіцери та співробітниці», – прокоментував майбутній візит прем'єра глава МВС штату Харш Сангхаві.

Він зазначив, що з метою забезпечення безпеки візиту Моді буде задіяно 2 145 жінок констеблів, 187 молодших інспекторів, 61 інспектор, 19 заступників суперінтенданта, 5 суперінтендантів, один заступник генерального інспектора та додатковий генеральний інспектор поліції.

За даними видання, жінки-поліцейські нестимуть відповідальність за всі заходи безпеки, починаючи з дороги з аеропорту до місця проведення заходу. 8 березня Моді відвідає захід в окрузі Навсарі, де очікується присутність близько 150 тис. жінок.

До слова, індійська жінка щодня літає на роботу 800 км. Рачел Каур працює майстром управління у фінансовому відділі компанії AirAsia. Майже щодня вона здійснює переліт, щоб дістатися свого офісу в Сепанзі, неподалік Куала-Лумпура.