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Конгрес США представив законопроєкт про фінансування уряду

Діана Гасюк
glavcom.ua
Конгрес США представив законопроєкт про фінансування уряду
фото з відкритих джерел

Відповідно до законопроєкту, бюджет США на цей фінансовий рік становитиме 1,66 трлн доларів

3 березня представники Конгресу США оприлюднили законопроєкт про фінансування ключових частин уряду до кінця фінансового року, що розпочався 1 жовтня 2023 року. Про це повідомляє агенція Reuters.

Угоди було досягнуто на тлі чергової загрози часткового закриття уряду – шатдауну, який настане в п’ятницю, 8 березня, якщо до того часу Конгрес не ухвалить законопроєкт.

Відповідно до законопроєкту, бюджет США на цей фінансовий рік становитиме 1,66 трлн доларів. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон оцінив цю пропозицію як перемогу його партії.

«Республіканці в Палаті представників здобули ключові перемоги консервативної політики, відхилили пропозиції лівих сил і запровадили різке скорочення агентств і програм, критично важливих для порядку денного президента Байдена», – цитує Reuters його заяву.

Хоча лідери Конгресу дійшли згоди, пояснює агенція, законопроєкту ще треба буде подолати опозицію з боку радикальних республіканців Палати, які неодноразово закликали до різкого скорочення видатків і зазвичай не голосують за законопроєкт про витрати.

За словами лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера, спочатку за законопроєкт має проголосувати Палата представників, після чого Сенат має встигнути розглянути його до п’ятниці, аби уникнути шатдауну.

Палата представників має повернутися до Вашингтона у вівторок.

Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

Як відомо, Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. 

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер за підсумками зустрічі розповів, що спікер Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну (тимчасового припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не ухвалили у встановлені терміни).

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс після переговорів також зазначив, що є оптимізм у питанні уникнення шатдауну.

Також Шумер розповів, що нове фінансування допомоги Україні стало «напруженим» компонентом переговорів у Білому домі.

За словами лідера демократів у Сенаті, спікера Джонсона закликали винести на голосування законопроєкт з грошима для нашої країни. «Це в його руках (Джонсона – «Главком»)», – додав Шумер.

Зокрема, спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі заявив, що й далі вважає пріоритетом розв'язання питання захисту кордону.

До слова, Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона.

Теги: бюджет фінансування президент Сенат США законопроєкт обмеження

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