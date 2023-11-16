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Мінфін повідомив, звідки братиме гроші на ремонт доріг

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінфін повідомив, звідки братиме гроші на ремонт доріг
фото ілюстративне

Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн) будуть перенаправлені на потреби оборони

Усі кошти з дорожнього фонду у 2024 році будуть перенаправлені на потреби безпеки й оборони України, але дорожня галузь продовжить отримувати фінансування завдяки трьом ключовим джерелам. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн) будуть перенаправлені на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що відповідний ресурс буде сформовано за рахунок акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.

При цьому у наступному році дорожня галузь продовжить отримувати фінансування завдяки трьом ключовим джерелам:

  • залишки коштів дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року, не використані в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки), підуть на утримання доріг у зимовий період;
  • дороги, які є необхідними для військових потреб, будуть фінансуватися за рахунок коштів з резервного фонду уряду України;
  • будівництво та ремонт доріг також заплановано в рамках проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів.

Раніше повідомлялося, що уряд під час війни виділив 2 млн грн на ремонт доріг.

Теги: Мінфін будівництво фінанси

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