Україна може сьогодні скасувати перелік міжнародних спонсорів війни – Reuters

Reuters: На Україну посилюється міжнародний тиск, аби країна скасувала чорний список «спонсорів війни»

Україна протягом кількох днів може відмовитися від списку «міжнародних спонсорів війни», до якого Київ вносить компанії та фізичні особи, які продовжують вести бізнес із Росією. Про це розповіли Reuters два джерела, знайомі з питанням.

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Україна може вже сьогодні, 22 березня, скасувати не лише список спонсорів війни, але й відповідний веб-сайт, який містить детальну інформацію про осіб, які перебувають під санкціями Заходу, компанії та походження частин російської зброї.

За словами джерел Reuters, на рішення Києва припинити вести список вплинули дві країни. «Це Китай, але не тільки», – сказав один із співрозмовників агентства, натякнувши також на тиск з боку Франції. Інше джерело відзначило, що, окрім Франції та КНР, тиск на Київ чинили Австрія та Угорщина.

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Список вело Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК). На даний момент у ньому знаходиться близько 50 фірм. Більшість із них китайські (14): нафтогазові CNPC, Sinopec Group, CNOOC, онлайн-ретейлер Alibaba, Китайська залізнична будівельна корпорація (CRCC), Китайська державна будівельна інженерна корпорація (CSSEC), виробник обладнання для відеоспостереження HikVision, промислова група Kerui та ін.

Серед французьких компаній до переліку потрапили чотири: Auchan, Leroy Merlin, Yves Rocher та Bonduelle. Також у ньому є фірми із США, Німеччини, Італії, Швейцарії та інших країн. Зокрема, Bacardi, Nestle, Knauf, Uniliver та ін.

Крім самого списку влада України вже сьогодні 22 березня може закрити пов'язаний з ним сайт, на якому представлена ​​докладна інформація про осіб та компаній, які перебувають під західними санкціями.

Чорний список не має юридичної сили, але «завдає незручностей» великим компаніям, які в нього потрапили, зазначає Reuters. Пом'якшення позиції України агентство пов'язує з тим, що Києву стає важче знаходити підтримку на міжнародній арені.

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Раніше 20 березня українська влада повідомила, що відмовляться від ведення списку. У МЗС країни зазначили, що одержують «численні звернення» від країн-партнерів, які вказують на відсутність нормативної бази для існування такого переліку. В результаті це негативно впливає на ухвалення важливих рішень «для протидії» Росії, наголошували в українському відомстві.

У Мін'юсті України також наголосили на «неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні».

До слова, востаннє список спонсорів війни НАЗК поповнювало 15 лютого, коли туди потрапила нафтосервісна компанія Weatherford International.

Колишній голова НАЗК Олександр Новіков в коментарі «Главкому» заявив, що закриття реєстру міжнародних спонсорів війни не відповідає інтересам України, а уряд фактично діє проти Офісу президента.