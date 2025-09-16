Головна Київ Новини
Рух пішоходів у підземному переході на Майдані Незалежності частково обмежено до 22 вересня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рух пішоходів у підземному переході на Майдані Незалежності частково обмежено до 22 вересня
Комунальники ремонтуватимуть обшивку стелі переходу. Роботи виконуватимуть зі сторони Алеї Героїв Небесної сотні
фото: КМДА

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності

Із 16 до 22 вересня частково обмежуватимуть рух пішоходів у підземному переході на Майдані Незалежності у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що комунальне підприємство ШЕУ Шевченківського району ремонтуватиме обшивку стелі переходу. Роботи виконуватимуть зі сторони Алеї Героїв Небесної сотні.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті. Така заява пролунала після інформації про те, що через зміни в державному бюджеті Київ недоотримає близько 8 млрд грн до кінця 2025 року. 

Раніше з'явилася інформація, що у Києві можуть підвищити ціну на проїзд у громадському транспорті, адже через зміни у державному бюджеті, ухвалені Верховною Радою, місто до кінця 2025 року недоотримає близько 8 млрд грн, а тому більше не зможе покривати збитки перевізників. Про це йшлося у листі Департаменту фінансів КМДА до міського голови Віталія Кличка. Фінансисти зауважили, що раніше різницю між фактичною собівартістю перевезень та тарифами для пасажирів покривав міський бюджет, проте наразі цієї можливості немає.

За даними Департаменту фінансів КМДА, реальна вартість однієї поїздки в метро складає майже 45 грн, у наземному транспорті – понад 22 грн. При цьому кияни сплачують у кілька разів менше. У департаменті наголошують, що інфляція, зростання тарифів на електроенергію та інші витрати зробили нинішню тарифну модель збитковою.

