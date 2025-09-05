Головна Київ Новини
У Департаменті суспільних комунікацій КМДА проходять обшуки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Департаменті суспільних комунікацій КМДА проходять обшуки
Як зазначають у Департаменті, жодних попередніх запитів чи рішень суду на отримання документів не було
фото з відкритих джерел

Працівники Департаменту надають запитувані правоохоронними органами документи, які й без того є у відкритому доступі

У Департаменті суспільних комунікацій і підпорядкованих йому комунальних підприємствах правоохоронні органи проводять обшуки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

«Таким чином, правоохоронці продовжують використовувати суди та обшуки як інструмент тиску і дискредитації діяльності Київської міської державної адміністрації», – йдеться у заяві КМДА.

Як зазначають у Департаменті, жодних попередніх запитів чи рішень суду на отримання документів не було. Натомість дії правоохоронців заблокували роботу Департаменту та підпорядкованих підприємств.

Працівники Департаменту надають запитувані правоохоронними органами документи, які й без того є у відкритому доступі.

Нагадаємо, 13 серпня, прокурорами Київської міської прокуратури та окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції та Державним бюро розслідувань повідомлено про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн грн. Підозрювані – посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші. Посадовців підозрюють у службовій недбалості, яка коштувала столичному бюджету сотні, а подекуди й мільйони гривень як у випадку із зупинкою руху поїздів метро на ділянці від станції «Либідська» до станції «Теремки» та у пособництві в заволодінні бюджетними грошима. Підрядникам, які виконували ремонтні роботи чи постачали товари за бюджетні гроші, повідомлено про підозри у заволодінні грошима. 

14 серпня 2025 року мер Києва Віталій Кличко відреагував на масові підозри, вручені посадовцям Київської міської державної адміністрації та комунальних підприємств. Він назвав звинувачення «інформаційним димом». За словами Кличка, Київ із 2019 року постійно зазнає тиску з боку центральної влади, яка, на його думку, намагається дезорганізувати процеси управління містом. Він підкреслив, що такі дії перешкоджають навіть допомозі українським захисникам.

До слова, Державна аудиторська служба України планує розпочати ревізію Департаменту економіки та інвестицій КМДА. За словами голови Держаудитслужби Алли Басалаєвої, на перевірку вони йдуть попри те, що мер Києва Віталій Кличко їх «не запрошував». Про це посадовиця заявила у інтерв'ю «Главкому».

Теги: обшук Київ місцева влада документи КМДА

