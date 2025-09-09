Головна Київ Новини
Кличко відповів на чутки про подорожчання проїзду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Кличко відповів на чутки про подорожчання проїзду
Департамент фінансів КМДА рекомендує Кличку переглянути тарифну політику та встановити нові ціни на перевезення з урахуванням економічної ситуації
фото: glavcom.ua

За даними Департаменту фінансів КМДА, реальна вартість однієї поїздки в метро складає майже 45 грн, у наземному транспорті – понад 22 грн

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті. Така заява пролунала після інформації про те, що через зміни в державному бюджеті Київ недоотримає близько 8 млрд грн до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера столиці.

«Різниця в існуючому тарифі і економічно обґрунтованому – 11 млрд грн в рік. Це – кошти, з бюджету Києва. А в умовах, коли в столиці забрали 8 млрд (на Укрзалізницю!) – на заплановану дотацію коштів столиці не вистачатиме», – зазначив він.

Тому, пояснює мер столиці, Департамент фінансів, проаналізувавши витрати з таким мінусом з бюджету, знову запропонував розглянути питання коригування чинних тарифів. Кличко додав, що перевезення пільговиків безкоштовно – це ще мільярд з бюджету міста і ці кошти держава Києву не компенсує, хоча повинна.

«Наразі ми робимо все, щоб підтримати людей в складній соціальній ситуації. Центральна ж влада зробила все, аби забрати в міста можливість утримувати тариф на проїзд в громадському транспорті. А ми тепер шукаємо можливості, щоб виправити створену ситуацію і зберегти існуючі тарифи. Бо, як я і говорив раніше, до кінця війни підвищення цін на проїзд у міському транспорті ми не розглядатимемо», – наголосив мер Києва.

Заява мери Києва Віталія Кличка щодо здорожчання проїзду у столиці
Заява мери Києва Віталія Кличка щодо здорожчання проїзду у столиці
скриншот

Раніше з'явилася інформація, що у Києві можуть підвищити ціну на проїзд у громадському транспорті, адже через зміни у державному бюджеті, ухвалені Верховною Радою, місто до кінця 2025 року недоотримає близько 8 млрд грн, а тому більше не зможе покривати збитки перевізників. Про це йшлося у листі Департаменту фінансів КМДА до міського голови Віталія Кличка.

Фінансисти зауважили, що раніше різницю між фактичною собівартістю перевезень та тарифами для пасажирів покривав міський бюджет, проте наразі цієї можливості немає.

За даними Департаменту фінансів КМДА, реальна вартість однієї поїздки в метро складає майже 45 грн, у наземному транспорті – понад 22 грн. При цьому кияни сплачують у кілька разів менше. У департаменті наголошують, що інфляція, зростання тарифів на електроенергію та інші витрати зробили нинішню тарифну модель збитковою.

У листі до міського голови Віталія Кличка фінансисти рекомендують переглянути тарифну політику та встановити нові ціни на перевезення з урахуванням економічної ситуації. За прогнозами, у 2026 році компенсація різниці в тарифах для «Київського метрополітену» і «Київпастрансу» може перевищити 22,6 млрд грн.

Лист Департаменту фінансів КМДА до міського голови Віталія Кличка
Лист Департаменту фінансів КМДА до міського голови Віталія Кличка
фото: Kyiv News
Лист Департаменту фінансів КМДА до міського голови Віталія Кличка
Лист Департаменту фінансів КМДА до міського голови Віталія Кличка
фото: Kyiv News

У Департаменті фінансів КМДА наголошують, що без підвищення тарифів підтримувати роботу транспорту у столиці буде складно.

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року у громадському транспорті Львова вартість проїзду зросла до 25 грн. Раніше тариф становив 20 грн. Це стосується тих випадків, коли пасажири купують паперовий квиток у водія. Із карткою львів'янина ціна становить 13 грн, а якщо розраховуватися банківською карткою – то квиток коштує 15 грн.  Натомість у Києві проїзд у комунальному транспорті вартує утричі дешевше – 8 грн. Це стосується усіх форм оплати, більш того для тих пасажирів, котрі використовують карту Київ.Цифровий і купують поїздки оптом, ціна одного проїзду може коштувати й менше, біля 6,5 грн.

З 1 липня 2025 року змінилася вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті Києва. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 грн, а пластиковий учнівський – 120 грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
