Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото)

Боєприпаси влучили у цивільні споруди на короткій відстані від редакції

Унаслідок російського удару по Києву зазнав пошкоджень офіс київського бюро «Радіо Свобода». У приміщенні редакції вибито частину вікон та пошкоджено обладнання, передає «Главком».

Зазначається, що постраждалих немає.

Боєприпаси влучили у цивільні споруди на короткій відстані від редакції.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 18 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди». «Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.