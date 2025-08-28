Головна Київ Новини
search button user button menu button

Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото)
У редакції вибиті вікна в частині приміщень
фото: RFE/Rl

Боєприпаси влучили у цивільні споруди на короткій відстані від редакції

Унаслідок російського удару по Києву зазнав пошкоджень офіс київського бюро «Радіо Свобода». У приміщенні редакції вибито частину вікон та пошкоджено обладнання, передає «Главком».

Зазначається, що постраждалих немає.

Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото) фото 1
Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото) фото 2

Боєприпаси влучили у цивільні споруди на короткій відстані від редакції.

Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото) фото 3
Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото) фото 4

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 18 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди». «Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. 

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Читайте також:

Теги: Київ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Україна руйнує нафтову імперію Росії
Як Україна знову асиметрично змінила правила війни
26 серпня, 17:13
Інакше і Трампу не потрапити до раю
Інакше і Трампу не потрапити до раю
21 серпня, 18:20
У CNN вважають, що втрата Покровська, Костянтинівки та Куп'янська суттєво вдарить по здатності України оборонятися
Україна переживає найважчий етап повномасштабної війни – CNN
29 липня, 02:18
Нині триває 1264-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року
10 серпня, 08:47
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продовольчі ярмарки у Києві 5-10 серпня: де можна придбати фермерські продукти
4 серпня, 13:51
Чоловік був дуже обережним і працював виключно з клієнтами, яких йому рекомендували знайомі
У Києві затримали зловмисника, який за $15 тис. допомагав з отриманням інвалідності
5 серпня, 11:51
Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають стати частиною остаточного врегулювання війни
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але не через НАТО
14 серпня, 05:17
На зустрічі лідери висловили підтримку гарантіям, «подібним до статті 5» НАТО
Гарантії безпеки для України: коли і що робитиме США та Європа
19 серпня, 11:58
Трамп та Зеленський домовилися працювати над обмінами полоненими
Україна та США домовилися про співпрацю щодо обміну полоненими
19 серпня, 06:39

Новини

Київ: під час нічної атаки загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці»
Київ: під час нічної атаки загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці»
Китай прокоментував масовану атаку на Київ
Китай прокоментував масовану атаку на Київ
Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото)
Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото)
РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
Столична влада повідомила про антирекорд: пошкодження є у всіх районах
Столична влада повідомила про антирекорд: пошкодження є у всіх районах
Сибіга з іноземними дипломатами відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві
Сибіга з іноземними дипломатами відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
5357
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5183
РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2199
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
1898
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua