Після 27 років роботи на Майдані закривається легендарна кав’ярня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Після 27 років роботи на Майдані закривається легендарна кав'ярня
Кав'ярня працюватиме до 20 вересня
фото: Кав'ярня Kaffa/Facebook

«Каффа» вперше відчинила свої двері у 1998 році

Легендарний заклад «Каффа», що розташований на провулку Тараса Шевченка біля Майдану Незалежності, зачиняється. Одна з перших кав’ярень у Києві, яка започаткувала культуру кавування, працюватиме лише до 20 вересня. Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці закладу, інформує «Главком».

«Друзі! Поспішайте завітати до Каффи на Майдані до 20 вересня, адже наша кав’ярня-легенда, на превеликий жаль, змушена зачинитися», – йдеться у повідомленні.

«Каффа» вперше відчинила свої двері у 1998 році
«Каффа» вперше відчинила свої двері у 1998 році
фото: Кав'ярня Kaffa/Facebook

«Каффа» вперше відчинила свої двері у 1998 році. За час свого існування вона здобула визнання не лише завдяки багатому асортименту свіжообсмаженої арабіки, а й завдяки своєму унікальному атмосферному інтер'єру, який у 1998 році отримав нагороду як найкращий дизайн-проєкт, а також білосніжній порцеляні та фірмовим гейзерним кавоваркам. 

Інтер'єр кав'ярні «Каффа» на Майдані
Інтер'єр кав'ярні «Каффа» на Майдані
фото: Кав'ярня Kaffa/Facebook

«Саме тут зароджувалася культура кавування в Києві, до якої ми долучили тисячі українців. Багато хто з вас і сьогодні залишається відданим нашій кав’ярні. Дякуємо вам!», – написали вдасники на сторінці закладу. 

Кав'ярня працюватиме до 20 вересня за звичним графіком
Кав'ярня працюватиме до 20 вересня за звичним графіком
фото: Кав'ярня Kaffa/Facebook

Кав'ярня працюватиме до 20 вересня за звичним графіком:

  • понеділок, вівторок і середа – вихідні;
  • у четвер, п’ятницю, суботу та неділю (11, 12, 13, 14, 18, 19 і 20 вересня).

Нагадаємо, у 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів – майже 210 тис. Приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні п'ять років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ. 

