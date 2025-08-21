Головна Київ Новини
Парк «Відрадний» прикрасив рушник, «вишитий» понад 11 тис. рослин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Проєкт реалізувало комунальне підприємство УЗН Солом'янського району
фото: Київзеленбуд/Facebook

Оновлений квітник став справжньою окрасою парку

У столичному парку «Відрадний» з'явилася унікальна квіткова композиція у формі українського рушника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».

фото: Київзеленбуд/Facebook

Квітковий рушник символізує один із найдавніших українських оберегів, що уособлює любов, добробут і єдність. Повідомляється, що цей проєкт реалізувало комунальне підприємство УЗН Солом'янського району.

фото: Київзеленбуд/Facebook

Для створення композиції озеленювачі використали понад 11 тисяч однорічних рослин, серед яких бегонія, альтернатера, агератум, седум і традесканція. Усі квіти були вирощені у власній оранжереї підприємства.

фото: Київзеленбуд/Facebook
фото: Київзеленбуд/Facebook

Цей оновлений квітник став справжньою окрасою парку, запрошуючи киян і гостей міста помилуватися красою українських традицій у живому втіленні.

Нагадаємо, на вулиці Виговського, 20 у Подільському районі Києва облаштували нову зелену зону. Територію, де раніше були тимчасові споруди, повністю оновили та перетворили на сучасний сквер.  Комунальники висадили тут понад 1,2 тис. декоративних рослин, серед яких багаторічні трави, кущі та дерева. Серед них – щучка, просо, міскантус, бородач, імперата циліндрична, вербена, аліум, анемона, ялівець, туя, лапчатка, бересклет, гортензія та платан іспанський.

До слова, у заповідній діброві Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника під час наукових досліджень виявлено лісову лілію – червонокнижний вид, оповитий давніми міфами та легендами. 

Парк «Відрадний» прикрасив рушник, «вишитий» понад 11 тис. рослин
