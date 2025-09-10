Головна Київ Новини
Скільки коштує приготувати борщ у столиці: ціни станом на вересень

Ірина Міллер
glavcom.ua
Борщовий набір – це умовна назва певного набору продуктів, необхідних для приготування класичної української страви
Приготування каструлі борщу у вересні обійдеться киянам у півтора рази дешевше, ніж місяць тому

В Україні триває активний збір урожаю сезонних овочів, тож у столичних супермаркетах спостерігається відчутне зниження цін, що робить приготування традиційного українського борщу значно доступнішим. «Главком» з'ясував, скільки коштуватимуть інгредієнти для трилітрової каструлі страви у вересні.

Зауважимо, що борщовий набір – це умовна назва певного набору продуктів, необхідних для приготування класичного українського борщу, адже існує безліч рецептів борщу, та основні складові – незмінні. До цього набору входять: капуста, картопля, буряк, морква, цибуля, томатна паста, олія та м'ясо. Для розрахунку обираємо найпростіший  варіант страви і беремо продукти за середніми або нижчими від середніх цінами та немиті овочі, адже миті суттєво зростають у ціні.

Отже, повний набір інгредієнтів для борщу:

  • Капуста – 500 гр.
  • Буряк – 200 гр.
  • Картопля – 300 гр.
  • Морква – 200 гр.
  • Цибуля ріпчаста – 150 гр.
  • Помідори червоні – 300 гр.
  • Олія рафінована 30 гр.
  • Свинина 400 гр.

«Главком» перевірив актуальні ціни цих продуктів у супермаркетах столиці:

Вартість білокачанної капусти у супермаркеті «Велмарт» сьогодні становить 11,84 грн за кіло. Схожі ціни й у «Варусі» – 11.90 грн, та «АТБ» – 11,89 грн за кіло.

Буряк у «Велмарті» сьогодні коштує 8,95 грн за кіло. Схожі ціни у «Екомаркеті» – 8,90 грн за кіло та «Варусі» – 8,90 грн за кіло.

Картопля немита у «Велмарті» коштує 13,94 грн за кіло, у «Варусі» та «Сільпо» – 14,70 грн за кіло.

Морква у «Велмарті» продається за ціною 9,99 грн за кіло. Схожі ціни на цей продукт й у інших магазинах: у «Екомаркеті» 10,50 грн за кіло, у «Варусі» – 10,90 грн за кіло.

Цибуля ріпчаста у «Велмарті» коштує 10,11 грн за кіло. В «Екомаркеті» ціни трохи вищі – 10,90 грн за кіло, а у «Варусі» цибуля продається за акційною ціною 8,50 грн за кіло.

Грунтові помідори сливка у «Варусі» та «Екомаркеті» можна купити за ціною 24,90 грн за кіло. В «АТБ» помідори коштують 22,89 грн за кіло.

Олія рафінована – для розрахунку беремо 0,5 л у «АТБ» за 43,69 грн.

Свинина. Для борщу можна обрати ребро супове у «Варусі» за ціною 119.90 грн за кіло, якщо потрібен лише бульйон, або взяти шматок м'яса, якщо хочеться більш ситної страви. Свиняча лопатка коштує 213,60 грн за кіло у мережі «Сільпо».

Підраховуємо вартість інгредієнтів, обираючи найдешевшу пропозицію: 

  • Капуста 0,5 кг – 5,92 грн;
  • Буряк 0,2 кг – 1,78 грн;
  • Картопля 0,3 кг – 4,02 грн;
  • Морква 0,2 кг – 2 грн;
  • Цибуля ріпчаста 0,15 кг – 1,51 грн;
  • Помідори червоні 0,3 кг – 7,47 грн;
  • Олія рафінована 0,03 кг – 2,62 грн:
  • Свинина 0,4 кг – 47,06 грн (ребро) або 85,44 грн (м'якоть).

Таким чином, каструля борщу на ребрах сьогодні коштує 69,38 грн, а зі шматком м'яса у півтора рази дорожче – 107,76 грн. 

Нагадаємо, місяць тому, 12 серпня, борщ з цим же набором продуктів, за підрахунками «Главкома», коштував 159 грн.

Як повідомляв заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пік зниження цін на овочі очікується наприкінці серпня – на початку вересня. Саме тоді коли відбувається масовий збір овочевих культур

До слова, у Києві постійно проходять овочеві ярмарки, де можна придбати свіжі овочі та фрукти, продукцію бджільництва, представлені українськими фермерами та підприємцями.

Теги: Київ продукти ціни борщ

