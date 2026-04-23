Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух Південним мостом у Києві обмежено до 27 квітня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Південний міст є найвищим у столиці. Він був відкритий 25 грудня 1990 року
фото: Олег Тоцький

У разі погіршення погодних умов терміни робіт можуть змінити

Із 21:00 24 квітня і до 19:00 27 квітня частково обмежуватимуть рух Південним мостом у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що у цей час працівники КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. На час робіт транспорт рухатиметься середньою смугою.

У столиці з 24 до 27 квітня частково обмежуватимуть рух Південним мостом
фото: «Київавтодор»

Наголошується, що у разі погіршення погодних умов терміни робіт можуть змінити. 

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.

Читайте також:

Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експатрульна Анна Дудіна у залі суду 21 квітня 2026 року
Теракт у Києві: суд обрав запобіжний захід патрульній
21 квiтня, 18:06
Ігор Клименко наголосив, що неналежна реакція поліцейських на теракт є неприпустимою
Патрульні звільнені. Глава МВС розказав про поліцейських, які першими потрапили на місце теракту в Києві
21 квiтня, 11:30
Кравченко підкреслив, що зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві
«Мене не рятуйте, допоможіть татові». Опубліковані записи бодікамер поліцейських на місці теракту в Києві
20 квiтня, 19:22
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві 21-26 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
20 квiтня, 10:58
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
15 квiтня, 21:07
Незважаючи на ажіотаж, покупці зберігають пильність і прискіпливо перевіряють терміни придатності на пакуванні впольованої паски
Паска від Порошенка за 300 грн. В магазинах Roshen почався щорічний ажіотаж (фоторепортаж)
10 квiтня, 09:48
Профільні Департаменти КМДА працюють над розрахунками вартості проїзду
Кличко анонсував підвищення вартості проїзду в громадському транспорті
7 квiтня, 13:48
Дорожники розпочали гарантійний ремонт важливої транспортної розв’язки на межі Оболонського та Подільського районів столиці
На важливому транспортному вузлі Києва рух обмежено до травня: де саме триватиме ремонт
1 квiтня, 09:39
Веніславський заявив, що у столиці можуть змінити мобілізацію через різницю з регіонами
Мобілізація у Києві. Нардеп Веніславський анонсував зміни в квітні
25 березня, 16:08

Новини

Київській дитячій музичній школі №8 присвоєно ім’я видатного композитора Левка Колодуба
Київській дитячій музичній школі №8 присвоєно ім’я видатного композитора Левка Колодуба
Рух Південним мостом у Києві обмежено до 27 квітня (схема)
Рух Південним мостом у Києві обмежено до 27 квітня (схема)
Проїзду поблизу Маріїнського парку присвоєно ім'я Андрія Парубія
Проїзду поблизу Маріїнського парку присвоєно ім'я Андрія Парубія
Теракт у Києві. Створено петицію про вшанування двірника, який загинув, рятуючи хлопчика
Теракт у Києві. Створено петицію про вшанування двірника, який загинув, рятуючи хлопчика
Рух трамваїв та автобусів біля метро «Чернігівська»: схема на час ремонту
Рух трамваїв та автобусів біля метро «Чернігівська»: схема на час ремонту
Капремонт шляхопроводу біля «Чернігівської»: чому активісти критикують проєкт
Капремонт шляхопроводу біля «Чернігівської»: чому активісти критикують проєкт

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua