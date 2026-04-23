Рух Південним мостом у Києві обмежено до 27 квітня (схема)
Із 21:00 24 квітня і до 19:00 27 квітня частково обмежуватимуть рух Південним мостом у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».
Повідомляється, що у цей час працівники КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. На час робіт транспорт рухатиметься середньою смугою.
Наголошується, що у разі погіршення погодних умов терміни робіт можуть змінити.
У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.
