Рух Південним мостом у Києві обмежено до 27 квітня (схема)

Південний міст є найвищим у столиці. Він був відкритий 25 грудня 1990 року

Із 21:00 24 квітня і до 19:00 27 квітня частково обмежуватимуть рух Південним мостом у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що у цей час працівники КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. На час робіт транспорт рухатиметься середньою смугою.

У столиці з 24 до 27 квітня частково обмежуватимуть рух Південним мостом фото: «Київавтодор»

Наголошується, що у разі погіршення погодних умов терміни робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.