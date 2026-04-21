Теракт у Києві: суд обрав запобіжний захід патрульній

glavcom.ua
Експатрульна Анна Дудіна у залі суду 21 квітня 2026 року
Печерський суд Києва обрав запобіжний захід патрульній Анні Дудіній, якій інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками під час теракту в Києві 18 квітня 2026 року. Поліцейську відправили під варту. Про це повідомляє  «Главком» із посиланням трансляцію засідання суду. 

Прокурор Сергій Ходаківський для неї також просив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Дудіна, будучи службовою особою правоохоронного органу, всупереч закону України про національну поліцію, 18.04.2026 року неналежно виконала свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило загибель людей», – сказав Ходаківський.

Серед ризиків він назвав спотворення доказів і вплив на іншого підозрюваного й свідків. Дудіна також може перешкоджати слідству.

Поліцейській обрали тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 грн. Строк дії запобіжного заходу - 60 діб (до 18 червня 2026 року). Раніше аналогічний запобіжний захід було обрано напарнику Анни Дудіної Михайлу Дробницькому.

Анна Дудіна заявила в суді, що не визнає службову недбалість, а клопотання щодо себе вважає несправедливим. Патрульна розповіла, що вони з напарником виїхали на виклик щодо хуліганських дій. Заявку залишила жінка, яка згодом була поранена голосіївським терористом. За словами Дудіної, ще дорогою на місце події вона намагалася додзвонитися заявниці, проте та не відповідала.

Коли екіпаж прибув за адресою, патрульна помітила хлопчика на вигляд років десяти. Дудіна стверджує, що нахилилася до дитини, аби розпитати про її стан. Побачивши кров у хлопчика за вухом, поліцейська припустила, що дитина серйозно поранена, тому повернулася до службового авто за аптечкою. Патрульна двічі намагалася викликати швидку, але 103 не відповідала.

«Нами було прийняте рішення, що я піду по аптечку до автомобіля і буду намагатися додзвонюватися до швидкої допомоги. І я пішла. Злодія на місці події в той час не було. Я відійшла буквально метрів 30 і я почула постріли. Звісно, що я буду шукати укриття. Я не бачила самого стрілка. Я була на відстані. Я не могла дістати свою табельну зброю і почати стріляти туди, куди я не бачу. Кожну хвилину я думала про цього хлопчика, кожну хвилину я думала, як мені повернутися і забрати його», – сказала підозрювана.

Коли прибув допоміжний екіпаж поліції, хлопчика забрали і передали Дудіній. Патрульна завела хлопчика в ресторан і там очікували на швидку.

Адвокат Михайло Баховський просив для підозрюваної нічний домашній арешт

Після оголошення ухвали експатрульна зазначила, що рішення було прогнозованим з огляду на суспільний резонанс довкола трагедії.

Нагадаємо, екіпаж патрульної поліції, який першим опинився на місці масового розстрілу в Голосіївському районі, звільнено з лав правоохоронних органів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома».

Як з’ясувалося, екіпаж складався з досвідченої 44-річної жінки-патрульної, яка працювала в Департаменті патрульної поліції з першого набору 2015 року, та 27-річного патрульного, який закінчив Академію та прийшов на службу на початку 2024 року.

Міністр пояснив, що жінка-офіцер фактично працювала у штабі. Проте через значний некомплект особового складу в Києві, який наразі становить понад 20%, до патрулювання у вихідні дні залучають і штабних працівників.

Попри кадровий голод, Ігор Клименко наголосив, що неналежна реакція поліцейських на теракт є неприпустимою. «Це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше – керівництву навчити та підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій», – заявив міністр.

Також Клименко розповів: глава Патрульної поліції, звільнений після теракту в Києві, отримав нову посаду

Як повідомлялося, стрілець, що влаштував теракт у Києві 18 квітня 2026 року і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. РАніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Читайте також:

Читайте також

18 квітня у Голосіївському районі столиці чоловік з карабіном вбив шестеро цивільних. Сьомий потерпілий помер у лікарні
Пастка для патрульного: стріляєш – судять, тікаєш – садять. Історія поліціянта, який не побоявся натиснути курок Тема тижня
Сьогодні, 17:25
Великодні паски у мережі «Сільпо»
Великдень 2026: у супермаркетах Києва з’явилися перші паски (ціни та фото)
31 березня, 17:47
Промивка мереж – це необхідна процедура для очищення труб від осаду та покращення якості води
Промивка водопровідних мереж на Оболоні в ніч на 2 квітня: повний перелік адрес
1 квiтня, 13:55
Частина російської ракети, яку знайшли на Київщині
На Київщині чоловік знайшов бойову частину ракети «Кинжал» (фото)
1 квiтня, 18:12
Ректор столичного вишу радить абітурієнтам обирати фундаментальні гуманітарні спеціальності
Ректор Університету Шевченка назвав спеціальності, на які радить вступати абітурієнтам у 2026 році
8 квiтня, 09:01
Суд погодився з позицією прокуратури та залишив спірні земельні ділянки у складі ландшафтного заказника «Протасів Яр»
Битва за «Протасів Яр». Суд підтвердив законність створення ландшафтного заказника
14 квiтня, 18:49
Печатки, вилучені поліцією під час обшуку
У Києві поліція накрила ботоферму, яка вигадувала українцям «криптоборги» (фото)
17 квiтня, 14:06
Терорист у Києві вбив шістьох людей
Терорист у Києві вбив батька й тітку 12-річного хлопця (оновлено)
18 квiтня, 21:39
Супермаркет у Києві, який був захоплений терористом
Теракт у Голосіївському районі: кількість загиблих зросла
Вчора, 10:45

Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Сьогодні, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
