Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Мене не рятуйте, допоможіть татові». Опубліковані записи бодікамер поліцейських на місці теракту в Києві

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив записи з бодікамер поліцейських, які першими прибули на місце теракту в Києві 18 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина. Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини», – наголосив генпрокурор.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Генеральний прокурор заявив, що патрульний екіпаж, попри наявність табельної вогнепальної зброї та законних підстав для її застосування, фактично залишив місце події. За його словами, через бездіяльність правоохоронців озброєний чоловік зміг безперешкодно пересуватися вулицею та відкривати вогонь по беззахисних перехожих.

«З 16:35 до 18:00 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. На жаль, сьогодні у лікарні від отриманих поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту», – додав Кравченко.

Також Кравченко підкреслив, що зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві через їхні дії під час терористичного акту. Їм інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 КК України. Досудове розслідування триває.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано. Підозрюваний у стрілянині в Києві Дмитро Васильченков має родинні зв’язки з Росією, а його публічна активність містила антиукраїнські заяви.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів.

Раніше генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

До слова, реакція поліції під час теракту в столиці 18 квітня 2026 року викрила глибинну проблему українського законодавства: правоохоронці часто вагаються, чи застосовувати зброю через страх опинитися за ґратами. Про це заявив адвокат Олег Мицик, коментуючи дії силовиків під час надзвичайної події.

Читайте також:

Теги: теракт Київ Руслан Кравченко Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Терорист у Києві вбив шістьох людей
Терорист у Києві вбив батька й тітку 12-річного хлопця (оновлено)
18 квiтня, 21:39
Медики зазначають, що це перший випадок проведення подібної операції таким способом
Лікарі «Охматдиту» провели унікальну операцію новонародженій дитині
17 квiтня, 15:16
Вибухотехніки вантажать безпілотник для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні
«Шахед» із бойовою частиною вилучено з Дніпра у Голосіївському районі (відео)
17 квiтня, 10:31
За словами Кличка, тариф на проїзд у столиці залишається найнижчим в Україні і його не переглядали з 2018 року
За проїзд в метро 64 грн? Експерт прокоментував захмарну собівартість київської підземки
13 квiтня, 10:01
За свідченнями очевидців, змія великого розміру пересувалася безпосередньо поруч із тротуаром
У Броварах біля пішохідної зони помічено величезну кобру: відео з місця події
9 квiтня, 12:09
Наслідки вибуху у Бучі 23 березня 2026 року
Теракти в Україні: СБУ розкрила схеми вербування та способи протидії – аналіз DW
29 березня, 04:33
Останні чотири роки жирафи у столичному зоопарку трималися на спеціальних препаратах
Директор столичного зоопарку прокоментував чутки про смерть жирафа: що сталося насправді
26 березня, 09:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
23 березня, 02:35
Лівий берег Києва без світла через аварію
Два райони столиці залишились без світла: уточнення від ДТЕК
21 березня, 23:25

Новини

Новини

«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua