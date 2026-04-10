Паска від Порошенка за 300 грн. В магазинах Roshen почався щорічний ажіотаж (фоторепортаж)

Незважаючи на ажіотаж, покупці зберігають пильність і прискіпливо перевіряють терміни придатності на пакуванні впольованої паски

У столиці вже другий рік поспіль спостерігається справжній ажіотаж навколо великоднього кексу від компанії «Рошен». Соцмережі переповнені дописами тих, кому вдалося «увірвати» дефіцитну випічку, а біля фірмових магазинів ще до відкриття шикуються черги. Сьогодні, 10 квітня, напередодні Великодня, кореспондент «Главкома» перевірив, наскільки складно придбати популярну паску.

Світанок у черзі

О 7:30 ранку – за пів години до відкриття – біля одного з магазинів мережі вже зібралося кілька десятків людей. Попри майже нульову температуру та дрібний квітневий дощ, кияни терпляче чекали на відкриття магазину.

Черга біля Roshen на Оболоні о 07:30 фото: glavcom.ua

07:50. Двері магазину відчиняються, і перші покупці заходять всередину фото: glavcom.ua

Двері відчинили трохи раніше – о 7:50. Натовп одразу попрямував до вітрин. Більшість покупців брали по дві-п’ять одиниць товару. Вже за сім хвилин після старту полиці майже спорожніли. Станом на 8:15 ажіотаж спав: у залі залишалося близько десяти пасочок, які поодинокі відвідувачі забирали вже без поспіху.

Товар з полиць зникає миттєво фото: glavcom.ua

Справжній трофей: коли полювання на «невловиму» паску пройшло максимально успішно фото: glavcom.ua

Однієї паски замало: перші відвідувачі забирають із полиць щонайменше по два кекси фото: glavcom.ua

07:53. Перші покупці вже вишикувалися в чергу до каси фото: glavcom.ua

Лише 07:55, а перші щасливі власники великодніх кексів уже розраховуються на касі фото: glavcom.ua

08:00. Офіційний час відкриття. Тим, хто прийшов зараз, ще щастить – кілька пасок досі на вітрині фото: glavcom.ua

Жінка дбайливо вкладає впольовану паску у великодній кошик фото: glavcom.ua

В коментарі «Главкому» покупчиня, яка назвала себе Галина Миколаївна, сказала, що вже пробувала «Паску від Порошенка» минулого року. Вона була смачна, не дуже солодка, але й дешевше на «гривень 50».

Як виглядає «герой соцмереж»

Популярність кексу пояснюється не лише брендом, а й зовнішнім виглядом, який активно обговорюють у мережі. «Кекс Великодній» – це святкова випічка з м’якого золотавого тіста, щедро наповненого шматочками шоколаду. Зовні він вкритий білою глазур’ю та рясно присипаний молочними шоколадними дропсами.

Великодній кекс на сайті Roshen скриншот

Ціна питання

Попри високий попит, ціна у фірмовій мережі залишається цілком доступною – 298,25 грн. Окрім магазинів, продукт заявлений і на офіційному сайті компанії, проте саме «живе» полювання за пасками на світанку вже стає для киян своєрідною передсвятковою традицією.

Нагадаємо, минулого року соціальні мережі буквально «вибухнули» повідомленнями про дефіцит великодніх кексів. Кияни розповідали, що у багатьох фірмових магазинах полиці ставали порожніми вже о 08:30 ранку. За словами очевидців, люди готові були займати черги під магазинами чи не з ночі. Ситуація була настільки напруженою, що коли працівники вивозили в зал нові партії випічки, покупці розхоплювали паски прямо з візків, не чекаючи, поки товар викладуть на вітрини.