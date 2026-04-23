Капремонт шляхопроводу біля «Чернігівської»: чому активісти критикують проєкт

Ірина Міллер

Ще у листопаді 2025 року активісти наголошували, що капремонт шляхопроводу на Чернігівській не вирішить транспортних проблем
фото: Павло Авдокушин/Facebook

Активісти нагадали, що спершу міська влада обіцяла проводити ремонт без повного закриття руху

У Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». Про це йдеться у розпорядженні мера Києва, інформує «Главком».

Обмеження стосуватимуться усіх видів транспорту, включно з трамваями в межах розв’язки на перетині вул. Миропільської та Броварського проспекту, поруч зі станцією метро «Чернігівська».

Сьогодні офіційний портал Києва повідомив, що зв’язку з початком ремонтних робіт закриють рух трамваїв №№ 4, 5, 27, 28, 32, 35 та автобусів №№ 59, 2-ТР. Водночас буде організовано рух альтернативних маршрутів.

Громадська організація «Пасажири Києва» розкритикувала такий підхід до ремонту, нагадавши, що початкове завдання на проєктування вимагало проводити роботи без повного закриття руху.  

Візуалізація проєкту
фото: «Пасажири Києва»

За підрахунками активістів, 39 автобусів, які місто планує випустити на заміну, зможуть перевезти щонайбільше дві третини трамвайного пасажиропотоку. До того ж ці автобуси доведеться зняти з інших міських маршрутів. 

В будівельне містечко, серед іншого, вже завозять армувальні каркаси для паль нового шляхопроводу
фото: Павло Авдокушин/Facebook

В організації стверджують, що пропонували облаштувати тимчасову обʼїзну колію, і проєктувальники підтвердили таку технічну можливість. Проте міські служби відмовилися переробляти проєкт, оскільки на його створення вже витратили 15 млн грн.

Активісти також звертають увагу на те, що близько 200–300 млн грн під час ремонту витратять на переоблаштування насипів на зʼїздах, які, за їхньою оцінкою, перебувають у нормальному стані.

Окремо «Пасажири Києва» завернули увагу на організацію руху пішоходів – якщо раніше для переходу Броварського проспекту був відносно безбар'єрний шлях тротуаром без сходів, то тепер пів року люди на колісних кріслах будуть змушені сидіти вдома або користуватись підземним переходом.

Прохід через Броварський проспект на час ремонту можливий лише підземним переходом
фото: «Пасажири Києва»

Через таку організацію робіт «Пасажири Києва» створили петицію з вимогою ліквідувати комунальну корпорацію «Київавтодор».

Як повідомив інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин, на локації наразі тривають підготовчі роботи. Фахівці ГК «Автострада» та їхні спеціалізовані підрядники перекладають інженерні мережі, розширюють «хорди» розв'язки, а також облаштовують з'їзди та заїзди. Це необхідно для організації кільцевого руху, який слугуватиме тимчасовим об'їздом на час повного перекриття шляхопроводу.

Підготовчі роботи на шляхопроводі біля метро «Чернігівська»
фото: Павло Авдокушин/Facebook

До будівельного містечка вже почали завозити армувальні каркаси для паль нової споруди. Їх виготовляє власний завод компанії «Автострада».

Ще у листопаді 2025 року активісти заявляли, що капремонт шляхопроводу на Чернігівській за мільярд не вирішить транспортних проблем.  За словами співзасновника організації В’ячеслава Скриля, вузол на метро «Чернігівська» потребує глобального переосмислення. На його думку рзроблений проєкт лише робить гірше. 

Скриль пропонував замінити аварійні прогони на шляхопроводі й відремонтувати опори. Ці роботи коштували б уп’ятеро дешевше, приблизно 200–300 млн грн.

Нагадаємо, на одній із найзавантаженіших трас України М-06 Київ-Чоп у межах села Калинівка Бучанського району (ділянка км 51+700 – км 52+700) розпочато ремонтні роботи. Поетапне перекриття смуг руху відбувається в обох напрямках: як у бік Києва, так і в бік Житомира. За попередніми даними, ремонтні роботи та відповідні обмеження триватимуть майже чотири місяці – до початку серпня 2026 року.

