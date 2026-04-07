Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко анонсував підвищення вартості проїзду в громадському транспорті

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Профільні Департаменти КМДА працюють над розрахунками вартості проїзду
фото% КМДА

Точна дата запровадження нових тарифів та їхній розмір поки не називаються

Столична влада розпочинає підготовку до зміни вартості проїзду у громадському транспорті. Мер Києва Віталій Кличко дав доручення профільним департаментам підготувати економічне обґрунтування для перегляду тарифів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера.

За словами Кличка, нинішні тарифи у Києві залишаються найнижчими в Україні та не переглядалися ще з 2018 року. Проте реалії змінилися: здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів та логістики змушують місто наблизити вартість проїзду до «економічно обґрунтованої».

Мер наголосив, що транспортна галузь столиці є дотаційною. Лише на цей рік з бюджету міста виділено 12 млрд грн на підтримку перевезень.

«Також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші – сотні мільйонів гривень щороку – теж ідуть з бюджету Києва», – зазначив Віталій Кличкоє

За словами мера столиці, зменшення колосальних дотацій на транспорт дозволить місту перерозподілити бюджетні кошти на інші критичні потреби. Зокрема, зекономлені фінанси планують спрямувати на заходи з енергостійкості столиці та підготовку до наступного опалювального сезону, що є пріоритетом в умовах постійних атак на інфраструктуру.

Наразі профільні Департаменти КМДА працюють над розрахунками. Точна дата запровадження нових тарифів та їхній розмір поки не називаються.

Раніше «Главком» писав, що зросла вартість поїздки у приміських маршрутках сполученням Вишгород-Київ. Відтепер за проїзд до столиці пасажирам доведеться платити 60 грн.  

Також від 13 березня, вартість проїзду в кільцевій електричці Києва зросла на 5-7 грн, але в застосунках «Укрзалізниці» та «Київ Цифровий» все ще можна купити квиток за старою ціною – 15 грн. 

До слова, у столичних приватних перевізників нарешті почали з’являтися термінали для безготівкової оплати проїзду. Поки що система працює в тестовому режимі, а пасажирам пропонують суттєву знижку за оплату карткою. 

Теги: Київ громадський транспорт ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua