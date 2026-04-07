Кличко анонсував підвищення вартості проїзду в громадському транспорті

Точна дата запровадження нових тарифів та їхній розмір поки не називаються

Столична влада розпочинає підготовку до зміни вартості проїзду у громадському транспорті. Мер Києва Віталій Кличко дав доручення профільним департаментам підготувати економічне обґрунтування для перегляду тарифів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера.

За словами Кличка, нинішні тарифи у Києві залишаються найнижчими в Україні та не переглядалися ще з 2018 року. Проте реалії змінилися: здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів та логістики змушують місто наблизити вартість проїзду до «економічно обґрунтованої».

Мер наголосив, що транспортна галузь столиці є дотаційною. Лише на цей рік з бюджету міста виділено 12 млрд грн на підтримку перевезень.

«Також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші – сотні мільйонів гривень щороку – теж ідуть з бюджету Києва», – зазначив Віталій Кличкоє

За словами мера столиці, зменшення колосальних дотацій на транспорт дозволить місту перерозподілити бюджетні кошти на інші критичні потреби. Зокрема, зекономлені фінанси планують спрямувати на заходи з енергостійкості столиці та підготовку до наступного опалювального сезону, що є пріоритетом в умовах постійних атак на інфраструктуру.

Наразі профільні Департаменти КМДА працюють над розрахунками. Точна дата запровадження нових тарифів та їхній розмір поки не називаються.

Раніше «Главком» писав, що зросла вартість поїздки у приміських маршрутках сполученням Вишгород-Київ. Відтепер за проїзд до столиці пасажирам доведеться платити 60 грн.

Також від 13 березня, вартість проїзду в кільцевій електричці Києва зросла на 5-7 грн, але в застосунках «Укрзалізниці» та «Київ Цифровий» все ще можна купити квиток за старою ціною – 15 грн.

До слова, у столичних приватних перевізників нарешті почали з’являтися термінали для безготівкової оплати проїзду. Поки що система працює в тестовому режимі, а пасажирам пропонують суттєву знижку за оплату карткою.