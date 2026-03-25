Мобілізація у Києві. Нардеп Веніславський анонсував зміни в квітні

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Мобілізація у Києві. Нардеп Веніславський анонсував зміни в квітні
Веніславський заявив, що у столиці можуть змінити мобілізацію через різницю з регіонами
фото з відкритих джерел

Нові підходи мають вирівняти різницю між містами і селами та зменшити напругу серед військових і в тилу

Підходи до мобілізації у Києві можуть змінити з урахуванням принципу більш справедливого розподілу мобілізаційного навантаження. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву народного депутата Федора Веніславського у Верховній Раді.

Особливу увагу приділять ситуаціям, коли в окремих населених пунктах, зокрема в селах, мобілізовано більшість чоловіків, тоді як у великих містах, включно зі столицею, ситуація є іншою.

Веніславський наголосив, що така різниця особливо відчутна для військових, які повертаються з фронту на лікування. За його словами, у них формується відчуття «двох паралельних реальностей»: одна – це війна, інша – відносно спокійне життя в тилу, де участь у захисті держави не є масовою.

Він зазначив, що над удосконаленням підходів до мобілізації працюють Офіс президента, Міністерство оборони та інші державні структури. Очікується, що вже у квітні можуть з’явитися нові напрацювання, які дозволять вирівняти навантаження, зменшити суспільну напругу та забезпечити сектор безпеки й оборони необхідними ресурсами.

Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.

Раніше у Києві правоохоронці викрили схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі України. У ході слідства було встановлено, що зловмисник пообіцяв 33-річному мешканцю Київщини за неправомірну вигоду у розмірі $7 тис. зняти його з розшуку у базі «Оберіг». 

Мобілізація у Києві. Нардеп Веніславський анонсував зміни в квітні
