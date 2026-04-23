Рух трамваїв та автобусів біля метро «Чернігівська»: схема на час ремонту

Ірина Міллер
Спочатку міська влада обіцяла проводити ремонт без повного закриття руху
Планується, що ремонт на Броварському проспекті біля метро «Чернігівська» триватиме до 30 листопада

Із 25 квітня почнуть ремонтні роботи на Броварському проспекті. У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту. Про це інформує «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зокрема, у зв’язку з початком  робіт закриють рух трамваїв №№ 4, 5, 27, 28, 32, 35 та автобусів №№ 59, 2-ТР.

Водночас організують  рух:

  • трамваїв № 22-К – від Заводу залізобетонних конструкцій до ст. м. «Лісова»;
Схема тимчасового трамвайного маршруту № 22-К
інфографіка: «Київпастранс»
  • трамваїв № 23-К – від Дарницького вагоноремонтного заводу до ст. м. «Лісова»;
Схема тимчасового трамвайного маршруту № 23-К
інфографіка: «Київпастранс»
  • трамваїв № 33-К – від Дарницького вагоноремонтного заводу до ст. м. «Лісова»;
Схема тимчасового трамвайного маршруту № 33-К
інфографіка: «Київпастранс»
  • тимчасових трамваїв № 25 «Ст. м. «Позняки» – Завод залізобетонних конструкцій»: просп. Петра Григоренка – вул. Анни Ахматової – вул. Тростянецька – вул. Дениса Антіпова – вул. Ялтинська – вул. Бориспільська;
Схема тимчасового трамвайного маршруту № 25
інфографіка: «Київпастранс»
  • автобусів № 33-Т – від Дарницького вагоноремонтного заводу до ст. м. «Чернігівська» за власним маршрутом, далі розворот на тимчасовій транспортній розв’язці, далі за власним маршрутом до Дарницького вагоноремонтного заводу;
Схема тимчасового автобусного маршруту № 33-Т
інфографіка: «Київпастранс»
  • автобусів № 70-Д «Ст. м. «Лівобережна» – станція «Райдужний»: від ст. м. «Лівобережна» до вул. Петра Вершигори за власним маршрутом, далі під’їзна дорога до Подільського мостового переходу (до вул. Центральна Садова) – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Петра Вершигори, далі за власним маршрутом до ст. м. «Лівобережна»;
Схема тимчасового автобусного маршруту № 70-Д
інфографіка: «Київпастранс»
  • автобусів № 118-Д «Ст. м. «Політехнічний інститут» – ст. м. «Лісова»: від ст. м. «Політехнічний інститут» до ст. м. «Чернігівська» за власним маршрутом, далі Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (висадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Гетьмана Павла Полуботка – вул. Кіото – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (посадка пасажирів) – Броварський проспект – тимчасова транспортна розв’язка – вул. Гната Хоткевича, далі за власним маршрутом до ст. м. «Політехнічний інститут»;
Схема тимчасового автобусного маршруту № 118-Д
інфографіка: «Київпастранс»
  • тимчасових автобусів № 4-Т «Станція «Милославська» – станція Райдужний»: вул. Оноре де Бальзака (парна сторона, від вул. Милославської) – шляхопровід через просп. Романа Шухевича – просп. Романа Шухевича – вул. Петра Вершигори – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу (до вул. Центральна Садова) – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – просп. Романа Шухевича – шляхопровід через просп. Романа Шухевича – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – шляхопровід над лінією швидкісного трамвая на вул. Олександри Екстер – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Милославська – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона);
Схема тимчасового автобусного маршруту № 4-Т
інфографіка: «Київпастранс»
  • тимчасових автобусів № 5-Т «Вул. Сержа Лифаря – станція Райдужний»: вул. Миколи Закревського (від вул. Сержа Лифаря) – вул. Милославська – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – шляхопровід через просп. Романа Шухевича – просп. Романа Шухевича – вул. Петра Вершигори – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу (до вул. Центральна Садова) – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – просп. Романа Шухевича – шляхопровід через просп. Романа Шухевича – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Милославська – вул. Миколи Закревського – вул. Сержа Лифаря (до просп. Червоної Калини) – вул. Миколи Закревського;
Схема тимчасового автобусного маршруту № 5-Т
інфографіка: «Київпастранс»
  • тимчасових автобусів № 22-ТК «Просп. Воскресенський – ст. м. «Лісова»: вул. Ігоря Юхновського – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миропільська – вул. Шолом-Алейхема – вул. Братиславська – тимчасовий переїзд через вул. Братиславську на дублер дороги – вул. Кіото – вул. Академіка Кухаря – Броварський проспект – вул. Братиславська – вул. Шолом-Алейхема – вул. Миропільська – вул. Остафія Дашкевича – вул. Івана Микитенка – просп. Воскресенський – вул. Ігоря Юхновського;
Схема тимчасового автобусного маршруту №22-ТК
інфографіка: «Київпастранс»
  • тимчасових автобусів № 28-Т «Вул. Милославська – ст. м. «Лісова»: вул. Милославська (від вул. Радунської) – вул. Миколи Закревського – вул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миропільська – тимчасова транспортна розв’язка – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (висадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Гетьмана Павла Полуботка – вул. Кіото – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (посадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Братиславська – вул. Шолом-Алейхема – вул. Миропільська – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Романа Шухевича – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського – вул. Милославська (до вул. Радунської);
Схема тимчасового автобусного маршруту № 28-Т
інфографіка: «Київпастранс»
  • тимчасових автобусів № 35-Т «Вул. Сержа Лифаря – ст. м. «Лісова»: вул. Миколи Закревського (від вул. Сержа Лифаря) – вул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миропільська – тимчасова транспортна розв’язка – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (висадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Гетьмана Павла Полуботка – вул. Кіото – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (посадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Братиславська – вул. Шолом-Алейхема – вул. Миропільська – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Романа Шухевича – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського – вул. Сержа Лифаря (до просп. Червоної Калини) просп. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського.
Схема тимчасового автобусного маршруту № 35-Т
інфографіка: «Київпастранс»

Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». Обмеження стосуватимуться усіх видів транспорту, включно з трамваями в межах розв’язки на перетині вул. Миропільської та Броварського проспекту, поруч зі станцією метро «Чернігівська».

