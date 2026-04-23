Рух трамваїв та автобусів біля метро «Чернігівська»: схема на час ремонту

Планується, що ремонт на Броварському проспекті біля метро «Чернігівська» триватиме до 30 листопада

Із 25 квітня почнуть ремонтні роботи на Броварському проспекті. У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту. Про це інформує «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зокрема, у зв’язку з початком робіт закриють рух трамваїв №№ 4, 5, 27, 28, 32, 35 та автобусів №№ 59, 2-ТР.

Водночас організують рух:

трамваїв № 22-К – від Заводу залізобетонних конструкцій до ст. м. «Лісова»;

Схема тимчасового трамвайного маршруту № 22-К інфографіка: «Київпастранс»

трамваїв № 23-К – від Дарницького вагоноремонтного заводу до ст. м. «Лісова»;

Схема тимчасового трамвайного маршруту № 23-К інфографіка: «Київпастранс»

трамваїв № 33-К – від Дарницького вагоноремонтного заводу до ст. м. «Лісова»;

Схема тимчасового трамвайного маршруту № 33-К інфографіка: «Київпастранс»

тимчасових трамваїв № 25 «Ст. м. «Позняки» – Завод залізобетонних конструкцій»: просп. Петра Григоренка – вул. Анни Ахматової – вул. Тростянецька – вул. Дениса Антіпова – вул. Ялтинська – вул. Бориспільська;

Схема тимчасового трамвайного маршруту № 25 інфографіка: «Київпастранс»

автобусів № 33-Т – від Дарницького вагоноремонтного заводу до ст. м. «Чернігівська» за власним маршрутом, далі розворот на тимчасовій транспортній розв’язці, далі за власним маршрутом до Дарницького вагоноремонтного заводу;

Схема тимчасового автобусного маршруту № 33-Т інфографіка: «Київпастранс»

автобусів № 70-Д «Ст. м. «Лівобережна» – станція «Райдужний»: від ст. м. «Лівобережна» до вул. Петра Вершигори за власним маршрутом, далі під’їзна дорога до Подільського мостового переходу (до вул. Центральна Садова) – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Петра Вершигори, далі за власним маршрутом до ст. м. «Лівобережна»;

Схема тимчасового автобусного маршруту № 70-Д інфографіка: «Київпастранс»

автобусів № 118-Д «Ст. м. «Політехнічний інститут» – ст. м. «Лісова»: від ст. м. «Політехнічний інститут» до ст. м. «Чернігівська» за власним маршрутом, далі Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (висадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Гетьмана Павла Полуботка – вул. Кіото – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (посадка пасажирів) – Броварський проспект – тимчасова транспортна розв’язка – вул. Гната Хоткевича, далі за власним маршрутом до ст. м. «Політехнічний інститут»;

Схема тимчасового автобусного маршруту № 118-Д інфографіка: «Київпастранс»

тимчасових автобусів № 4-Т «Станція «Милославська» – станція Райдужний»: вул. Оноре де Бальзака (парна сторона, від вул. Милославської) – шляхопровід через просп. Романа Шухевича – просп. Романа Шухевича – вул. Петра Вершигори – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу (до вул. Центральна Садова) – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – просп. Романа Шухевича – шляхопровід через просп. Романа Шухевича – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – шляхопровід над лінією швидкісного трамвая на вул. Олександри Екстер – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Милославська – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона);

Схема тимчасового автобусного маршруту № 4-Т інфографіка: «Київпастранс»

тимчасових автобусів № 5-Т «Вул. Сержа Лифаря – станція Райдужний»: вул. Миколи Закревського (від вул. Сержа Лифаря) – вул. Милославська – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – шляхопровід через просп. Романа Шухевича – просп. Романа Шухевича – вул. Петра Вершигори – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу (до вул. Центральна Садова) – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – просп. Романа Шухевича – шляхопровід через просп. Романа Шухевича – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Милославська – вул. Миколи Закревського – вул. Сержа Лифаря (до просп. Червоної Калини) – вул. Миколи Закревського;

Схема тимчасового автобусного маршруту № 5-Т інфографіка: «Київпастранс»

тимчасових автобусів № 22-ТК «Просп. Воскресенський – ст. м. «Лісова»: вул. Ігоря Юхновського – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миропільська – вул. Шолом-Алейхема – вул. Братиславська – тимчасовий переїзд через вул. Братиславську на дублер дороги – вул. Кіото – вул. Академіка Кухаря – Броварський проспект – вул. Братиславська – вул. Шолом-Алейхема – вул. Миропільська – вул. Остафія Дашкевича – вул. Івана Микитенка – просп. Воскресенський – вул. Ігоря Юхновського;

Схема тимчасового автобусного маршруту №22-ТК інфографіка: «Київпастранс»

тимчасових автобусів № 28-Т «Вул. Милославська – ст. м. «Лісова»: вул. Милославська (від вул. Радунської) – вул. Миколи Закревського – вул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миропільська – тимчасова транспортна розв’язка – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (висадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Гетьмана Павла Полуботка – вул. Кіото – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (посадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Братиславська – вул. Шолом-Алейхема – вул. Миропільська – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Романа Шухевича – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського – вул. Милославська (до вул. Радунської);

Схема тимчасового автобусного маршруту № 28-Т інфографіка: «Київпастранс»

тимчасових автобусів № 35-Т «Вул. Сержа Лифаря – ст. м. «Лісова»: вул. Миколи Закревського (від вул. Сержа Лифаря) – вул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миропільська – тимчасова транспортна розв’язка – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (висадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Гетьмана Павла Полуботка – вул. Кіото – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (посадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Братиславська – вул. Шолом-Алейхема – вул. Миропільська – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Романа Шухевича – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського – вул. Сержа Лифаря (до просп. Червоної Калини) просп. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського.

Схема тимчасового автобусного маршруту № 35-Т інфографіка: «Київпастранс»

Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». Обмеження стосуватимуться усіх видів транспорту, включно з трамваями в межах розв’язки на перетині вул. Миропільської та Броварського проспекту, поруч зі станцією метро «Чернігівська».