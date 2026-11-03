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Російський удар знеструмив Житомир: містяни повідомляють про блекаут

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Російський удар знеструмив Житомир: містяни повідомляють про блекаут
Наслідки ударів ліквідовують спеціальні служби
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Віталій Бунечко повідомив про удари по енергетичних об'єктах у семи громадах області та трьох постраждалих

У Житомирі, за повідомленнями місцевих Telegram-каналів, після російської атаки зникло електропостачання. Також пабліки пишуть про перебої з водою. Про атаки на енергетичну інфраструктуру Житомирщини повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, інформує «Главком» з посиланням на Житомирську ОВА.

За повідомленнями місцевих каналів, у місті сталося масштабне знеструмлення. Деякі пабліки стверджують, що російський безпілотник атакував важливий енергетичний об'єкт. Офіційного підтвердження влучання саме в цей об'єкт, а також інформації про повне припинення водопостачання наразі немає.

Водночас начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко вранці 2 листопада повідомив про російські атаки на сім громад області. Під ударами опинилися Андрушівська, Бердичівська, Житомирська, Звягельська, Коростенська, Ружинська та Черняхівська громади.

За словами посадовця, російські безпілотники атакували:

  • об'єкти енергетичної інфраструктури;
  • логістичні об'єкти;
  • цивільні адміністративні приміщення;
  • приватні житлові будинки.

Наслідки ударів ліквідовують спеціальні служби. За попередніми даними, постраждали троє людей, серед них одна дитина. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

«Наразі відомо про трьох постраждалих, серед них одна дитина. Їм надається необхідна медична допомога», – повідомив Віталій Бунечко.

Російський удар знеструмив Житомир: містяни повідомляють про блекаут фото 1

Енергетична інфраструктура області залишається під ударами

Російські атаки на енергетичні об'єкти Житомирщини тривають не першу добу. Ще 1 листопада начальник ОВА Віталій Бунечко повідомляв, що внаслідок попередніх ударів без електроенергії залишилися понад 650 населених пунктів області.

Енергетики працювали над відновленням електропостачання. Водночас у Міністерстві енергетики наголошували, що повторні російські удари ускладнюють ремонт пошкодженого обладнання та відтерміновують повернення світла споживачам.

Про складну ситуацію в енергосистемі та наслідки російських атак «Главком» також повідомляв у матеріалі про регіони з найскладнішою ситуацією з електропостачанням.

Нагадаємо, у жовтні Житомир також пережив перебої з електро- та водопостачанням після російської атаки. Через знеструмлення насосні станції водоканалу тоді працювали на резервному живленні, а електротранспорт тимчасово не курсував.

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Теги: Житомир ремонт водопостачання інфраструктура безпілотник Віталій Бунечко електротранспорт

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