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СБУ відреагувала на прослушку у журналіста Портникова

Надія Клочко
glavcom.ua
СБУ відреагувала на прослушку у журналіста Портникова
Пристрій для прослуховування у помешканні журналіста було знайдено 10 серпня
фото: Facebook Віталія Портникова

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження через пристрій для прослуховування, який знайшли у домі журналіста

Львівське обласне управління СБУ встановлює обставини появи у квартирі журналіста Віталія Портникова пристрою, котрий, за словами журналіста, міг використовуватись для прихованого запису розмов. Про це йдеться у повідомленні відомства.

«Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також призначені експертизи, які мають встановити, чи дійсно виявлений предмет є спеціальним технічним засобом і чи може він використовуватися для негласного отримання інформації», – зазначається у повідомленні.

Також СБУ зареєструвала кримінальне провадження за ч.1 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Віталій Портников
Український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач «Радіо Свобода» і автор аналітичних статей в українських і російських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що у Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на «Еспресо» і «Радіо Свобода», знайшов пристрій для прослуховування. Це диктофон з можливістю довго вести запис. 

Теги: Львів прослуховування СБУ Віталій Портников

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