Троє зрадників України отримали по 15 років тюрми 

Бойовики воювали на боці окупантів

15 років у в’язниці проведуть ще троє бойовиків так званої «ДНР», які воювали на боці РФ. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.



Суд визнав винними у державній зраді ще трьох бойовиків терористичної організації «ДНР» і засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Усі вони входили до складу незаконного збройного формування так званого «4 окремого мотострілецького батальйону 119 полку ДНР». Вони потрапили у полон наприкінці березня, під час звільнення Сіверщини (Сумська область).

За даними слідства, 24 лютого 2022 року зазначені особи, попри те, що не мали військових професій, добровільно вступили до лав бойовиків, де отримали військову форму, зброю та боєприпаси до неї.

На початку березня під керівництвом військовослужбовців ЗС РФ вони пройшли короткотерміновий військовий вишкіл на території Білгородської області. Після його закінчення їх відправили воювати на Сумському напрямку.

Встановлено, що окупанти задіювали зрадників для облаштування та укріплення бойових позицій і блокпостів на тимчасово окупованих територіях, а також для здійснення контрольно-пропускних та охоронних функцій на блок-постах та позиціях ворога.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента РФ, який надавав ворогу цілі для ракетних ударів по Донецькій області і звітував про результати «прильотів».

Напередодні стало відомо, що 15 років тюрми отримав ще один зрадник, який допомагав РФ окупувати Київщину.