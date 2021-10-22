Столичний посадовець підозрюється у розкраданні 7,5 млн грн на закупівлях ліків для онкохворих

Лікарські засоби були закуплені за завищеними цінами

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації – начальнику управління лікувально-профілактичної роботи за фактом службової недбалості під час закупівлі лікарських засобів для лікування онкологічних хворих. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що Департаментом охорони здоров’я КМДА за результатами проведення процедури закупівлі у листопаді 2020 року укладено договір на поставку лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та в подальшому здійснено закупівлю вказаних ліків.

Відповідно до висновку комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи внаслідок закупівлі зазначених лікарських засобів за завищеними цінами територіальній громаді Києва спричинено збитки у розмірі понад 7,5 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо, нещодавно Правоохоронці повідомили про підозру директору Комунального підприємства з експлуатації і ремонту «Житло-Сервіс» за фактом службової недбалості, що спричинила збитки столичному бюджету на суму понад 4 млн грн.

19 жовтня Солом'янська окружна прокуратура Києва спільно з відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у Києві та Київській області провела обшуки у службових приміщеннях КП «Київтеплоенерго». За результатами проведених слідчих дій директору СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).