Головна Київ Новини
search button user button menu button

Депутатка Київради заявила про спробу СБУ тиснути на неї

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Депутатка Київради заявила про спробу СБУ тиснути на неї
Депутатка Київської міської ради, волонтерка Мирослава Смірнова
фото з відкритих джерел

«Мені зателефонували, назвалися СБУ Києва та Київської області і спробували викликати мене на допит»

Депутатка Київської міської ради, волонтерка Мирослава Смірнова повідомила про тиск на неї з боку людей, які назвалися співробітниками СБУ Києва та Київської області. Про це вона написала у Facebook.

«Сьогодні близько 16:00 мені зателефонували з номера +38098-101-68-17. Назвалися СБУ Києва та Київської області і спробували викликати мене на допит у зв’язку з тим, що у 2021 році я начебто відвідувала Білорусь. Це дуже цікаво, бо за всі 38 років життя я ніколи не була ні в Білорусі, ні в Росії. Але цей аргумент мого співрозмовника не зацікавив», – йдеться в дописі.

Мирослава Смірнова назвала цей дзвінок спробою тиску на себе як на депутатку і волонтерку. Вона нагадала, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну звичайні кияни разом із військовослужбовцями стали на захист столиці, тоді як деякі представники силових органів «розчинилися в повітрі». «Тепер, коли зусиллями героїв небезпека окупації Києва минула, оті, що загубилися, наважилися повернутися. На нашу голову», – написала депутатка.

Вона повідомила, що вже звернулася до Держприкордонслужби та СБУ з проханням надати офіційну інформацію стосовно перетину нею кордонів і наявності законних підстав для виклику на допит.

Мирослава Смірнова також порадила співробітникам СБУ зміцнювати обороноздатність держави, виявляти зрадників і колаборантів, а не «кошмарити» активістів, бізнес, церкву і волонтерів. «На відміну від вас, нам є чим займатися. Дайте спокій і займіться тими, хто точно бував в країнах-агресорах і не тільки з туристичною метою», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, 8 вересня київські правоохоронці проводили обшуки у львівського активіста та волонтера Святослава Літинського. 30 серпня Галицький райсуд Львова судив волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука: їх відпустили під особисті зобов’язання терміном на один місяць. 17 вересня стало відомо про обшуки у київського волонтера і бійця тероборони Олександра Антонова.

16 вересня ЗМІ повідомили про відсторонення заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрія Палагнюка через втручання у процес переходу релігійних громад від УПЦ до ПЦУ.

Теги: СБУ депутат місцева влада волонтер допит

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для зміни назви театру забракло голосів депутатів Харківської облради
Депутати у Харкові відмовилися міняти російську назву театру: подробиці скандалу
Сьогодні, 11:03
Андрій Гурульов
Депутат Держдуми прямо погрожує ядерним ударом двом державам (відео)
20 вересня, 13:34
Мілонов не вигадав нічого кращого, ніж знущатися із росіян 
Навіщо Путін кидає на війну багатодітних батьків: цинічне пояснення депутата Думи (відео) 
Сьогодні, 21:03

Новини

Депутатка Київради заявила про спробу СБУ тиснути на неї
Депутатка Київради заявила про спробу СБУ тиснути на неї
Відомий блогер знімав у Києві провокативні сюжети для РФ: деталі (фото)
Відомий блогер знімав у Києві провокативні сюжети для РФ: деталі (фото)
Київщину найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище
Київщину найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище
Суд арештував активи російського мільярдера на 300 млн грн.
Суд арештував активи російського мільярдера на 300 млн грн.
Група киян передавала окупантам координати столичних ТЕЦ
Група киян передавала окупантам координати столичних ТЕЦ
Розрізали зашморг на шиї: у Києві патрульні врятували чоловіка від самогубства (відео)
Розрізали зашморг на шиї: у Києві патрульні врятували чоловіка від самогубства (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
333K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
164K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
125K
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
96K
Британська розвідка пояснила, чому Путін оголосив мобілізацію
95K
Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)
73K
Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»

Новини

Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Сьогодні, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Вчора, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту