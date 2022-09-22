Депутатка Київради заявила про спробу СБУ тиснути на неї

«Мені зателефонували, назвалися СБУ Києва та Київської області і спробували викликати мене на допит»

Депутатка Київської міської ради, волонтерка Мирослава Смірнова повідомила про тиск на неї з боку людей, які назвалися співробітниками СБУ Києва та Київської області. Про це вона написала у Facebook.

«Сьогодні близько 16:00 мені зателефонували з номера +38098-101-68-17. Назвалися СБУ Києва та Київської області і спробували викликати мене на допит у зв’язку з тим, що у 2021 році я начебто відвідувала Білорусь. Це дуже цікаво, бо за всі 38 років життя я ніколи не була ні в Білорусі, ні в Росії. Але цей аргумент мого співрозмовника не зацікавив», – йдеться в дописі.

Мирослава Смірнова назвала цей дзвінок спробою тиску на себе як на депутатку і волонтерку. Вона нагадала, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну звичайні кияни разом із військовослужбовцями стали на захист столиці, тоді як деякі представники силових органів «розчинилися в повітрі». «Тепер, коли зусиллями героїв небезпека окупації Києва минула, оті, що загубилися, наважилися повернутися. На нашу голову», – написала депутатка.

Вона повідомила, що вже звернулася до Держприкордонслужби та СБУ з проханням надати офіційну інформацію стосовно перетину нею кордонів і наявності законних підстав для виклику на допит.

Мирослава Смірнова також порадила співробітникам СБУ зміцнювати обороноздатність держави, виявляти зрадників і колаборантів, а не «кошмарити» активістів, бізнес, церкву і волонтерів. «На відміну від вас, нам є чим займатися. Дайте спокій і займіться тими, хто точно бував в країнах-агресорах і не тільки з туристичною метою», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, 8 вересня київські правоохоронці проводили обшуки у львівського активіста та волонтера Святослава Літинського. 30 серпня Галицький райсуд Львова судив волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука: їх відпустили під особисті зобов’язання терміном на один місяць. 17 вересня стало відомо про обшуки у київського волонтера і бійця тероборони Олександра Антонова.

16 вересня ЗМІ повідомили про відсторонення заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрія Палагнюка через втручання у процес переходу релігійних громад від УПЦ до ПЦУ.