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Депутати у Харкові відмовилися міняти російську назву театру: подробиці скандалу

Надія Клочко
glavcom.ua
Депутати у Харкові відмовилися міняти російську назву театру: подробиці скандалу
Для зміни назви театру забракло голосів депутатів Харківської облради
фото з відкритих джерел

Колектив харківського театру пропонує назвати заклад іменем видатного українського драматурга Григорія Квітки-Основ'яненка

Харківська обласна рада не змогла проголосувати за зміну назви російського театру імені Олександра Пушкіна. На голосування поставили два проєкти про зміну назви, однак жоден з них не набрав потрібної кількості голосів. Про це розповіла депутатка обласної ради Галина Куц.

Одним із проєктів розпорядження пропонувалося вилучити з назви закладу слова «російський» і «Пушкіна», іншим – вилучити тільки слово «російський», а Пушкіна залишити. За вилучення слів «російський» і «Пушкіна» проголосували 44 депутати (треба щонайменше 61), а за те, щоб забрати тільки слово «російський», а Пушкіна залишити – 55.

Саме Галина Куц у червні 2022 року подала на ім’я голови обласної ради звернення з проханням винести на розгляд сесії зміну назви обласного комунального закладу.

«Я запропонувала дуже нейтральну назву, просто прибрати слова «російський» і «Пушкіна» і залишити «Харківський академічний драматичний театр», – розповіла депутатка.

Проєкт Галини Куц був підтриманий комітетом з питань культури і внесений у порядок денний сесії, яка проходила 30 червня у режимі онлайн. Однак на пленарному засіданні не встигли розглянути питання про перейменування театру. Наступна сесія облради відбулася 20 вересня, також у режимі онлайн.

За словами Куц, на це засідання винесли вже другий проєкт рішення про перейменування театру, який був затверджений комісією спільної власності.

«Оголосили проєкт, в якому слово «російський» з назви прибирають, а слово «Пушкіна» залишають», – говорить депутатка.

У березні 2022 колектив театру направив до керівництва облради звернення, в якому йшлося про вилучення з назви закладу слова «російський». Однак у театрі вирішили, що ім’я Пушкіна він носитиме і далі. Як пояснює Галина Куц, саме на підставі цього звернення, комісія і затвердила другий проєкт про перейменування.

Оскільки жоден з проєктів не набрав потрібної кількості голосів, театр залишається зі старою назвою.

Позиція колективу театру

Як розповіла режисерка театру Ольга Турутя-Прасолова, тимчасова в.о. директора закладу Олена Ткаченко спочатку вирішила відмовитись від назви «російський», а вже згодом перейменувати театр. Офіційне звернення колективу опублікували на сайті 1 березня.

«Згодом ми написали ще одного листа, від колективу театру про остаточне перейменування з назви «Харківський державний академічний драматичний російський театр ім. О.С. Пушкіна» на «Харківський державний академічний драматичний театр ім. Г.Ф. Квітки-Основ'яненка», – розповіла режисерка.

За словами режисерки, це питання мала вирішуватися на засіданні облради.

«Але пані Людмила Немикіна, депутат від «Блоку Кернеса» і голова бюджетної комісії вирішила залишити назву такою, як вона є. Ім'я російського поета та назва «російський» в державному театрі України здаються їй цілком доречними під час повномасштабної війни Росії проти України», – зауважила Ольга Турутя-Прасолова.

Водночас вона додає, що не має підтверджень, що в. о. директорки довела думку колективу до депутатів: «Це прохання було в нашому другому листі. Не можу підтвердити, що він був відправлений. Я особисто писала цього листа і узгоджувала деталі з в.о. нашого театру Ткаченко О.І».

Нагадаємо, у липні Київський театр імені Лесі Українки змінив назву. Тепер він називається Національним академічним драматичним театром імені Лесі Українки – із назви вилучено слово «російський». 

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Теги: Харків театр

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