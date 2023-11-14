Серед сусідів – боксер Усик: під Києвом продають маєток за $15 млн (фото)

На території є відкритий басейн і ландшафтний дизайн

У селищі Ворзель поблизу Києва розміщено оголошення про продаж маєтку за 15 мільйонів доларів (562,5 мільйонів гривень). Це двоповерховий будинок, що розташований на трьох гектарах землі серед сосен. Оголошення розміщено на одному із сайтів для продажу нерухомості.

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Зазначається, що у будинку є десять кімнат. Усі кімнати вже мають внутрішнє оздоблення та мебльовані. Окрім спалень та санвузлів, у будинку є кабінети, дитяча кімната, більярдна, кінотеатр, лазня, кімната для персоналу та погреб для вина.

На території є відкритий басейн і ландшафтний дизайн.

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Серед відомих людей у ​​селищі Ворзель разом із родиною мешкає український боксер Олександр Усик, який стане сусідом майбутніх власників маєтку.

Раніше повідомлялося, що український ринок нерухомості переживав зміни за останні місяці, зокрема ціни на житло почали зростати. Найбільший попит, як правило, мають однокімнатні квартири.

До слова, у столиці киянка, яка самовільно збудувала комерційний об’єкт на комунальній землі піде під суд.