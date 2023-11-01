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Киянка, яка живе на першому поверсі, вигадала нахабну схему заробітку (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Киянка, яка живе на першому поверсі, вигадала нахабну схему заробітку (фото)
Киянка самовільно добудувала впритул до будинку приміщення площею 77 кв.м
фото: пресслужба Прокуратури Києва

Фігурантка продала об’єкт як комерційну нерухомість третій особі, збагатившись за рахунок самовільно зайнятої комунальної землі

У столиці киянка, яка самовільно збудувала комерційний об’єкт на комунальній землі піде під суд. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Киянка, яка живе на першому поверсі, вигадала нахабну схему заробітку (фото) фото 1

«Святошинською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно киянки за обвинуваченням у самовільному будівництві будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, киянка, маючи у власності двокімнатну квартиру по вул. Покотила у Святошинському районі м. Києва, вивела її з житлового фонду та упродовж жовтня – грудня 2021, без будь-яких дозвільних документів, самовільно добудувала впритул до будинку приміщення площею 77 кв.м., об’єднавши його в одне ціле з наявною квартирою.

Киянка, яка живе на першому поверсі, вигадала нахабну схему заробітку (фото) фото 2

Надалі фігурантка продала зазначений об’єкт як комерційну нерухомість третій особі, збагатившись за рахунок самовільно зайнятої комунальної землі.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тис.  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Раніше «Главком» показав, який вигляд має найдоступніша квартира в Києві.

Теги: нерухомість Київ

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