Киянка, яка живе на першому поверсі, вигадала нахабну схему заробітку (фото)

Фігурантка продала об’єкт як комерційну нерухомість третій особі, збагатившись за рахунок самовільно зайнятої комунальної землі

У столиці киянка, яка самовільно збудувала комерційний об’єкт на комунальній землі піде під суд. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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«Святошинською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно киянки за обвинуваченням у самовільному будівництві будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, киянка, маючи у власності двокімнатну квартиру по вул. Покотила у Святошинському районі м. Києва, вивела її з житлового фонду та упродовж жовтня – грудня 2021, без будь-яких дозвільних документів, самовільно добудувала впритул до будинку приміщення площею 77 кв.м., об’єднавши його в одне ціле з наявною квартирою.

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Надалі фігурантка продала зазначений об’єкт як комерційну нерухомість третій особі, збагатившись за рахунок самовільно зайнятої комунальної землі.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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