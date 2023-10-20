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Удар по Запоріжжю: російська ракета вбила молоде подружжя

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Запоріжжю: російська ракета вбила молоде подружжя
Данилові було 23 роки, а Діані – 20
фото: «Їх убила Росія»/Facebook

Данило та Діана одружилися лише рік тому, після того, як хлопець зробив пропозицію в бомбосховищі

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки Росії 18 жовтня загинула молода пара – Данило та Діана Коваленко. Їхні тіла рятувальники знайшли під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета.

Данилові Коваленку було 23 роки, а його дружині Діані – 20. Данило був музикантом, він створював пісні й альбоми. Любив малювати, грати настільні ігри, гуляти і подорожувати. Діана навчалася в Національному університеті «Запорізька політехніка». Дівчина працювала адміністраторкою у кафе-кондитерській. Любила малювати, подорожувати, прагнула навчитися графічному дизайну.

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Данило та Діана одружилися лише рік тому
фото: «Їх вбила Росія»/Facebook

Данило та Діана одружилися лише рік тому, після того, як хлопець зробив пропозицію дівчині прямо в бомбосховищі.

«Вони знали, що війна будь-якої миті може їх розлучити. Вони знали, що потрібно цінувати кожну хвилину», – розповіла їхня родичка.

18 жовтня в їхній будинок у Запоріжжі, де подружжя мешкало разом із батьками Данила, прилетіла російська ракета. Мама Данила постраждала, вона зараз перебуває в лікарні. Тато отримав контузію. Данило та Діана загинули.

Рятувальники майже 20 годин розбирали завали, а вдень 19 жовтня дістали з-під завалів рудого кота, який дивом вижив після ракетного удару. З'ясувалося, що він належав Данилові та Діані.

Удар по Запоріжжю: російська ракета вбила молоде подружжя фото 1
фото: ДСНС

Врятованого кота звати Беня. Зараз він під наглядом ветеринарів, а згодом його повернуть до батьків Данила.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російські війська нанесли шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна поцілила в багатоповерхівку, а інша – позаду неї. 

Теги: Запоріжжя війна рятувальники будинок ракета російська ракета

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