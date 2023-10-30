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РФ атакувала авіаційними ракети та дронами: Повітряна оборона повідомила про знищені цілі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ атакувала авіаційними ракети та дронами: Повітряна оборона повідомила про знищені цілі
Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору Запорізької області
фото ілюстративне

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп 

У ніч на 30 жовтня російські загарбники випустили по  Україні 12 ударних БпЛА типу Shahed та дві авіаційні ракети Х-59. Усі цілі ворога знищено. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сили ЗСУ.

«Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, «шахеди» летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ (РФ). 

Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей», – йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Оборонці з повітряного командування «Схід» збили в небі над Дніпропетровською областю дві ворожі ракети. Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто.

РФ атакувала авіаційними ракети та дронами: Повітряна оборона повідомила про знищені цілі фото 1

Як повідомлялося, у ніч на 30 жовтня у небі над Дніпропетровщиною вночі сили ППО збили дві ворожі ракети.

Триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси та шість артилерійських засобів противника.

Теги: авіація Миколаїв будинок озброєння

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