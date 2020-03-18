Шахраї ошукали священника на пів мільйона гривень



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Зловмисники продали священнику виготовлені з міді та цинку монети під виглядом золотих Фото: Прокуратура Києва

Столичні правоохоронці затримали групу осіб, які під виглядом продажу антикваріату ошукали священнослужителя

Столичними правоохоронцями затримано групу осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 500 тис. гривень та намагалися ошукати його ще на 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Так, до правоохоронних органів звернувся священнослужитель, який повідомив, що у лютому 2020 року придбав у раніше незнайомих йому чоловіків 150 золотих монет на суму 500 тис. гривень. Проте, експертиза встановила, що придбані ним монети не є золотими, а виготовлені з міді та цинку», - розповіли в прокуратурі.

Згодом один із зловмисників знову зателефонував потерпілому з пропозицією придбати ще 800 монет за 1 млн гривень.

За результатами досудового розслідування, розпочатого за фактом шахрайства, правоохоронцям вдалося встановити особи зловмисників.

17 березня у ході контролю за вчиненням злочину чотирьох осіб затримали «на гарячому» у порядку ст. 208 КПК під час здійснення чергової оборудки.

Під час обшуку у затриманих вилучили монети з металу білого та жовтого кольору, інші антикварні вироби, 2 тисячі імітаційних купюр української гривні номіналом 500 гривень, помічені спеціальним розчином, а також інші речові докази.

Наразі затриманим особам повідомлено про підозру за ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Слідчі та процесуальні дії тривають.