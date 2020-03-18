Шахраї ошукали священника на пів мільйона гривень
Столичні правоохоронці затримали групу осіб, які під виглядом продажу антикваріату ошукали священнослужителя
Столичними правоохоронцями затримано групу осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 500 тис. гривень та намагалися ошукати його ще на 1 мільйон гривень.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
«Так, до правоохоронних органів звернувся священнослужитель, який повідомив, що у лютому 2020 року придбав у раніше незнайомих йому чоловіків 150 золотих монет на суму 500 тис. гривень. Проте, експертиза встановила, що придбані ним монети не є золотими, а виготовлені з міді та цинку», - розповіли в прокуратурі.
Згодом один із зловмисників знову зателефонував потерпілому з пропозицією придбати ще 800 монет за 1 млн гривень.
За результатами досудового розслідування, розпочатого за фактом шахрайства, правоохоронцям вдалося встановити особи зловмисників.
17 березня у ході контролю за вчиненням злочину чотирьох осіб затримали «на гарячому» у порядку ст. 208 КПК під час здійснення чергової оборудки.
Під час обшуку у затриманих вилучили монети з металу білого та жовтого кольору, інші антикварні вироби, 2 тисячі імітаційних купюр української гривні номіналом 500 гривень, помічені спеціальним розчином, а також інші речові докази.
Наразі затриманим особам повідомлено про підозру за ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Слідчі та процесуальні дії тривають.