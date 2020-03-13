Заарештовано шахрая, який привласнив два приміщення в центрі Києва



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Зловмисник привласнив нерухомість на вул. М. Грушевського на підставі підроблених документів Фото: Прокуратура Києва

Під час обшуку в підозрюваного вилучили речовину, схожу на наркотики

Столичними прокурорами за оперативного супроводження Служби безпеки України викрито та затримано зловмисника, який заволодів двома об’єктами нерухомості вартістю понад 6,5 млн гривень на вул. М. Грушевського у центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Вказані об’єкти належали територіальній громаді Києва, однак у 2018 році були незаконно відчужені зловмисником на підставі підроблених документів.

За результатом розслідування чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили порошкоподібну речовину, схожу на наркотичну, яку наразі скеровано на експертизу.

11 березня рішенням слідчого судді Печерського районного суду Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомлялося, столичними правоохоронцями завершено досудове розслідування стосовно 14 членів організованої злочинної групи, які з використанням підроблених документів відбирали квартири у киян. Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2019 років учасники схеми незаконно перереєстрували право власності на 4 квартири у Києві.