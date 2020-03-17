«Ваш родич у лікарні»: шахрай намагався виманити у пенсіонерки 18 тис. грн



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Шахрая затримано «на гарячому»

Чоловік повідомив жінці, що її донька потрапила у ДТП

Столичною прокуратурою повідомлено про підозру шахраю, який за схемою «ваш родич в лікарні» намагався ошукати літню киянку на 18 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Слідством встановлено, що 10 березня цього року на міський стаціонарний номер телефону пенсіонерки подзвонив невідомий, який представився лікарем. Чоловік повідомив, що її донька потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та їй терміново потрібні гроші на лікування», - розповіли правоохоронці.

Пенсіонерка за вказівкою «лікаря» передала 18 тис. гривень чоловіку, який приїхав до неї додому.

Зловмисника затримали «на гарячому». Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України.

Наразі встановлюються спільники шахрая. Грошові кошти повернуті потерпілій.

Раніше прокуратурою було повідомлено про підозру 23-річному молодику, який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму майже 1 мільйон гривень.

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