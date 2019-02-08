На Подолі відремонтовано фасад історичної будівлі (фото)



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Будівля КП «Київреклама» Фото: Олександр Смирнов, Facebook

Будівля КП «Київреклама» оновилася

У Подільському районі Києва завершено ремонт фасаду будівлі КП «Київреклама», якій вже понад сто років. Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

«Для всіх тих, хто працює тут, - це як другий дім. Ми розпочинаємо роботу о 9 ранку і закінчуємо о 6 вечора (інколи й довше). Тобто більше половини дня проводимо на роботі. Власне, як і багато хто з вас. Тому зовнішній вигляд нашої будівлі для нас має значення. Й мені приємно бачити людей, які на одній хвилі з нами», - написав він.

Також відремонтували фасад магазинів Tissot та ARBER на Сагайдачного після заміни вивісок згідно з Правилами.

«Вдячний таким підприємцям і сподіваюся, що їх дії стануть «вірусними» для інших також», - зазначив Смирнов.