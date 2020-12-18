Що чекає на киян, які вчасно не розрахуються за світло?

Киянам радять перед Новим роком розрахуватися за електропостачання, щоб не накопичувати борги

Постачальник електроенергії обіцяє клієнтам проблеми у разі заборгованості

Енергопостачальна компанія Yasno (ТОВ «Київські енергетичні послуги») нагадує киянам, що сплачувати рахунки за світло необхідно щомісяця до 20 числа. У разі відсутності регулярних платежів може накопичуватись заборгованість і в подальшому це призведе до збільшення витрат на електроенергію.

Чим може обернутися заборгованість за світло

Як повідомляє пресслужба Yasno, у разі непогашення боргу постачальник може застосувати передбачені чинним законодавством заходи:

звернутися до суду з позовом про примусове стягнення заборгованості, що матиме наслідком додаткові витрати коштів та часу для боржника;

здійснювати нарахування пені за кожен день прострочення обов’язкових сплат та ініціювати відключення електропостачання після зняття карантинних обмежень.

Як швидко оплатити електроенергію

Щоб розпочати новий рік без боргів, постачальник електроенергії закликає клієнтів перевірити стан свого особового рахунку та в повному обсязі розрахуватися за електроенергію.

Не виходячи з дому, кияни можуть внести платіж:

«До переліку справ, які потрібно встигнути зробити до Нового року, додайте пункт «розрахуватися за комунальні послуги». Тоді 2021-й ви розпочнете без боргів та зайвих клопотів», – зазначив директор Yasno в Києві Віктор Мельников.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила нові тарифи на послугу з розподілу електричної енергії для 25 компаній за методикою RAB-стимулювання. Показники були ухвалені 9 грудня 2020 року. Нові тарифи почнуть діяти з 1 січня 2021 року.

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