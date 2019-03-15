Шевченківський райсуд Києва «замінували»



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На місці працювала вибухотехнічна служба

З приміщення суду евакуювали працівників та відвідувачів

Сьогодні, 15 березня, надійшла інформація про замінування приміщення Шевченківського районного суду столиці. Про це повідомила прес-служба суду.

У зв'язку із надходженням цього повідомлення о 14-й годині було проведено евакуацію працівників та відвідувачів суду.

На місце вирушили співробітники поліції, ДСНС і швидкої допомоги. Про це Інформатору розповів прес-секретар ДСНС Олександр Макушенко.

За його словами, людина, яка здійснила дзвінок, сказала, що невідомі люди замінували будівлю суду, через що було прийнято рішення евакуювати всіх, хто перебував всередині.

Нагадаємо, 13 березня до поліції міста Києва надійшло повідомлення про замінування Національного палацу мистецтв «Україна» під час концерту «Вечірній квартал». За результатами огляду будівлі вибухових пристроїв та вибухових речовин фахівцями не було виявлено.

27 лютого до служб столичного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського на електронну пошту надійшла інформація про замінування міжнародного аеропорту.